-Öztürk: Fikirlerimizde bir değişiklik yok İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'yla ilgili yaptığı açıklamada, duruşlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Adnan Öztürk, Galatasaray TV'ye yaptığı değerlendirmede, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmanın başladığı 3 Temmuz tarihinden beri sergiledikleri duruşta en küçük bir değişiklik olmadığını, bundan sonra da olmayacağını kaydederken, ''Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına aynı söylemlerle katıldık. Türk futbolunun selameti, Türk futbolunun Avrupa ve dünyadaki konumu açısından hassasiyetlerimizin bir kez daha altını çizdik. Burada Galatasaray'ın Kulüpler Birliği Vakfı'nın misyonuyla ilgili ciddi söylemleri oldu. Toplantı sonrası yapılan açıklamanın satır aralarında her türlü mesajın olduğuna inanıyorum'' dedi. Toplantıda bazı kulüp yöneticilerinin, Profesyonel Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 58. maddesinde bazı yanlışlar olduğunu iddia ettiklerini anlatan Öztürk, ''Bu ifadelere saygı duyuyoruz ama bunları değiştirmenin günü ve zamanı değil. Daha önce yaptığımız açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun gereksiz olduğunu söylemiştik. Ama Kulüpler Birliği Vakfı'nın hukuki olarak çağrıldığı bir genel kurula, normalde katılmamamız gerektiği konusunda hem fikir olsak da, daha fazla kaosu tırmandırmamak açısından katılmaya karar verdik. Genel kurula katılacağız ama fikirlerimizde herhangi bir değişiklik yok'' ifadelerini kullandı.