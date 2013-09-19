Kadıköy'ün CHP'li Başkanı: AKP'yi sandığa gömeceğiz

2014 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi yeniden adaylık başvurusunda bulunan Selami Öztürk, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde davet verdi. Davete Sunay Akın, Halit Akçatepe, eski milletvekili Algan Hacaloğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Necati Ekşi ve yönetimi, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve STK’ların yanı sıra parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, engelliler için işaret dili çevirisi yapılan konuşmasında, Kadıköy’de yaşayan herkese yönelik projeler ürettiklerini belirterek, "Siyasete liseyi bitirir bitirmez 45 yıl önce CHP’ye üye olarak girdim. İlk günkü heyecanla çalışmalarıma devam ediyorum. Kadıköy Belediyesi’nde hiçbir zaman ön plana çıkma endişesi taşımadım. Diğer belediye başkanları gibi bilbordlarda ve broşürlerde fotoğraflarımla yer almadım.

'Sadece Kadıköy yetmez'

CHP olarak Kadıköy Belediye Başkanlığı’nı alacağız. Ama bu bizi tatmin etmez, 45 meclis üyesinin tamamının CHP’li olması lazım. O da yetmez, İstanbul’u alacağız. Genel iktidara giden yolu Kadıköy’den açacağız. Şimdi birbirimize inanma, kol kola girme günüdür" dedi.

'Gazdan etkilenene kapımız açıktır'

Konuşmasının sonlarında sözü Taksim ve Kadıköy’deki olaylara getiren Başkan Öztürk, Kadıköy halkının Cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye olan duyarlılığının her zaman birinci sırada olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Kadıköy’de yaşanan olaylarda Kadıköylüler tepkilerini kırıp dökmeden demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde ifade etti. En son protestolarda demokratik tepkilerini gösterenler gazdan etkilendi. Kentin belediye başkanı olarak kimsenin zarar görmemesi için gazdan etkilenen vatandaşlara başta Süreyya Operası olmak üzere belediye birimlerinin kapılarını açtık. Bu nedenle bazı kesimler tarafından eleştirildim. Bu bir insanlık görevidir. Gazdan etkilenen insanlarımıza tabiki kapılarımızı açtık. Bundan sonra da açmaya devam edeceğiz. Evimin, odamın kapılarını da açarım. Ayrıca gazdan etkilenen sokak hayvanları için de Barış Manço Kültür Merkezimizi açtık. Veteriner Hekimlerimizi görevlendirdik."