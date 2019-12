-Öztürk: "Maç seyretmek her taraftarın hakkı" İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, derbi maçlara konuk takım taraftarlarının alınmamasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, taraftarların maç seyretme hakkını engellemenin kimsenin hakkı olmadığını ifade etti. GS Store ile Reda Tekstil'in 6-16 yaş grubu taraftarlar için ''Genç Galatasaraylı'' konsepti ile oluşturduğu 2011-2012 kış sezonu koleksiyonunun Zeytinburnu Olivium Alışveriş Merkezi'ndeki tanıtımına katılan Adnan Öztürk, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztürk, yarın gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ''dört büyükler'' tarafından alınan ve Futbol Federasyonu tarafından duyurulan deplasman maçlarına misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik kararı gündeme getireceklerini belirterek, ''Bence maç seyretmek her taraftarın hakkıdır. Başkanımız da yönetim kurulumuz da böyle düşünüyor. Bu hakkı engellemek de hiç kimsenin hakkı değildir. Derbi maçta gördük, rakip takım taraftarının alınmaması pek bir şey fark ettirmiyor. Dolayısıyla bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Ben yarın Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konunun gündeme eklenmesini talep edeceğim'' diye konuştu. Adnan Öztürk, Beşiktaş ile yaptıkları derbi karşılaşmanın son bölümlerinde meydana gelen olaylarla ilgili yorum yapmak istemediğini dile getirerek, ''Sezon başından beri bizim stadımızda en ufak bir küfür ve taşkınlık olmadı. İnşallah sezon sonuna kadar da olmayacak. Futbol dışı olaylar olmasın istiyoruz ama maalesef oluyor. Zorlu bir deplasmandı. Oradan 0-0 ile çıkıp, bir puan almak başarıdır diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Derbi maçtaki hareketleri nedeniyle tepki çeken oyuncuları Felipe Melo ve Engin Baytar ile ilgili bir soru üzerine Öztürk, ''30 bin kişinin olduğu yerdeki olayları iki futbolcunun davranışlarına endekslemek doğru değil bence. Yani ne yaparsa yapsın iki futbolcunun o kadar kişiyi negatif anlamda harekete geçirmesi mümkün değil. O yüzden fazla abartmamak lazım'' dedi. Öztürk, takımlarının transfer ihtiyacı olup olmadığına yönelik soruya ise ''Teknik ekibimiz bir ihtiyaç olduğunu bildirirse, biz gerekeni yaparız. Ama şu ana kadar böyle bir konuşma geçmedi'' diye konuştu. Geceye katılan Galatasaray Kulübü yönetim kurulu Abdurrahim Albayrak ise futbolcuları Melo'nun Beşiktaş maçındaki davranışını yanlış bulduğunu belirtti. Melo'nun kendisine edilen üzücü sözler üzerine böyle bir davranışta bulunduğunu düşündüğünü söyleyen Albayrak, ''Ama her ne olursa olsun Melo gibi Brezilya Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcumuzun öyle davranmaması gerekirdi. Sinirlerine hakim olamamış herhalde. Beşiktaş seyircisini küçük düşürücü ve onlara hakaret edici bir şey yapmak istediğini tahmin etmiyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Teknik direktörleri Fatih Terim'in derbi maçtaki davranışlarından dolayı Melo ve Engin'i uyardığını ifade eden Albayrak, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Melo için itirazda bulunacaklarını anlattı. Abdurrahim Albayrak, takımlarının takviyeye ihtiyacı olduğunu bildirerek, ''Biz kadromuzdan memnunuz. Takviye ihtiyacı var. Hocamızın istediği ve başkanımızın takdiri doğrultusunda gereken transferleri yapacağız'' dedi. Albayrak, istenilen performansı sergilemeyen ve takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan İspanyol futbolcuları Albert Riera'nın kesin olarak kalacağını da sözlerine ekledi.