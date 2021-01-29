Öztrak'tan Erdoğan'a 'militan' tepkisi: Talimatı, Ak Parti Başkanı olarak ama cumhurbaşkanı yetkisine dayanarak veriyor, öyle bir ucubelik olur mu?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Grubu kürsüsünden valileri ve kaymakamları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dava açmaya çağıran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Ötrak, "Nereden veriyor bu talimatı? AK Parti grubu kürsüsünden, AK Parti Genel Başkanı olarak ama cumhurbaşkanı yetkisine dayanarak. Böyle bir ucubelik olur mu?" diye sordu.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

Bu ucube vesayet rejiminde devletin sınırları nerede bitiyor, AKP'nin sınırları nerede başlıyor belli değil. Birbirine karışmış vaziyette. Devleti, parti devleti haline getiren bu ucube rejimin parti militanı haline getirdiği memurlara "militan" dediği için genel başkanımız hakkında valilere dava açma talimatı veriyor.

Nereden veriyor bu talimatı? AK Parti grubu kürsüsünden, AK Parti Genel Başkanı olarak ama cumhurbaşkanı yetkisine dayanarak. Böyle bir ucubelik olur mu?

Kim devlet memuru, kim kendilerinin kapı kulu onu görmek istiyorlar. Dava açarsan bendensin, dava açmazsan soruşturmayı yersin. Bu mülki idareyi militanlaştırma operasyonunun dik alasıdır. Devlet keyfi talimatlarla, tehditle, şantajla yönetilmez. Devlet kadrolarını parti militanı haline getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir.

Atakum Belediyesi'ne haciz

Kendi belediyelerine ballı börek bizim belediyelerimize haciz, sebebi millete hizmeti engellemek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz görüyor, bizim belediyelerimiz çok iyi çalışıyor. O nedenle bunlar kıskanıyorlar. Bizim belediyelerimizi engellemeye güçleri yetmeyecek. Bizim belediyelerimiz milletin yanında olmaya devam edecek.

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"Enflasyonda dünyanın şampiyonlar ligindeyiz, rakiplerimiz Nijerya, Zambiya..."

Enflasyonda dünyanın şampiyonlar ligindeyiz. Rakiplerimiz Nijerya, Zambiya... Tencereler boşaldı, ayçiçek yağı gençler arasında tek taş pırlanta gibi muamele görüyor. Hırsızlar evlerde artık ayçiçek yağı arıyor. Bizdeki mutfak enflasyonu dünyanın 5 katı. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır bu memleketin soğan ve patates fiyatını bir türlü çözemediler.

"Aşılamada çok geç kalıyoruz"

Ocak sonuna kadar gelen aşı miktarı 12 milyon doz, bunun tamamı da Çin'den. Bu ay sonuna kadar 1,5 milyon doz Alman aşısı gelecekti, nerede bu Alman aşıları? Salgın konusunda olduğu gibi aşıda da karartma uyguluyorlar. Aşılamada çok geç kalıyoruz. İngiltere'yi beğenmiyorlar, nüfusun yüzde 12'si aşılandı. Biz dün itibari ile yüzde 2'deyiz. Aşı tedariğinde geciktik, aşılamada geciktik ama hava atmakta gecikmiyoruz. Proje anlatarak milletin sağlığını korumak mümkün değil.

82 gündür reformun adı var, kendisi ortada yok. Biz iş başına gelsek 15 günde bu reform işlerini bitiririz, ülkeyi bir an önce düze çıkartırız. Nasıl huylu huyundan vazgeçmiyorsa tek adam da tek adamlığından vazgeçmek istemiyor.