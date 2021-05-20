CHP'den akaryakıttaki ÖTV zammına tepki: Müjdeniz bile millet için felaket

Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırılmasına ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan'ın yeni petrol-gaz müjdesi verdiğinin sabahı, akaryakıta fahiş zam. Müjdeniz bile millet için felaket" dedi.

Akaryakıtta uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

95 oktan kurşunsuz benzin ile normal benzinde litre fiyatı üzerinden uygulanacak ÖTV miktarı 1 lira 33 kuruş, 98 oktan benzin de ise 1 Lira 58 kuruş olacak. Motorinde litre başına 1 lira 29 kuruş, otogaz ve LPG'de ise kilogram başına 81 kuruş ÖTV alınacak.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, akaryakıt zammına tepki gösterdi. Öztrak; "Erdoğan'ın yeni petrol-gaz müjdesi verdiğinin sabahı, akaryakıta fahiş zam. Müjdeniz bile millet için felaket. Milletle sürekli alay edenler, Milletten hangi yüzle helallik ister?"

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