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Ekonomi

Öztrak'tan "8 ayda havaya atılan 128 milyar dolar" çıkışı

"Bu 128 milyardan esnafa, çiftçiye, emekliye, memura giden var mı? Uçtu gitti"

13 Ocak 2021 17:30

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye faizi artırmadan doların değeri yükselmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı. Bu 128 milyardan aranızda alan var mı? Bu 128 milyardan esnafa, çiftçiye, emekliye, memura giden var mı? Uçtu gitti" diye konuştu.

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