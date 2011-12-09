-Öztaşkın: TÜRK-İŞ'te birliği en kısa sürede sağlarım ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - TÜRK-İŞ 21. Olağan Genel Kurulu, Büyük Anadolu Hotel'de devam ediyor. Genel Kurul'un ikinci gününde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkan ve temsilcileri söz aldı. Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladığını hatırlatarak, ''TÜRK-İŞ itibarsızlaştı, iktidarın uygulamalarına karşı gerekli tavrı ortaya koyamadık. Eğer genel başkan olursam TÜRK-İŞ'te birliği en kısa sürede sağlarım, TÜRK-İŞ'i yeniden ayağa kaldırırım. Kendime güveniyorum ve TÜRK-İŞ'in üyelerine güveniyorum. Aday oldum, yola çıktık, 'TÜRK-İŞ'i ayrıştırıyorsunuz' dediler. Biz, bir yere gitmiyoruz'' diye konuştu. Hesap verebilir bir sendikal hareket yaratmak istediklerini belirten Öztaşkın, itibarın söylediğini yapan yöneticilerle sağlanacağını kaydetti. TÜRK-İŞ'in sosyal sorumluluklarını yerine getiremediğini öne süren Öztaşkın, toplumsal muhalefete önderlik edeceklerini dile getirdi. Bütün emek örgütlerini tek bir çatı altında toplamak için çalışacaklarını anlatan Öztaşkın, ''Türkiye'nin kaderini emekle değiştireceğiz'' dedi. ''Bizi bir araya getiren kimlik sendikalı olma, TÜRK-İŞ'li olma kimliğimizdir'' diyen Öztaşkın, herkese eşit mesafede duracaklarını, kimsenin yandaşı olmayacaklarını belirtti. Öztaşkın, hiçbir siyasi partinin TÜRK-İŞ'in içine elini sokmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.