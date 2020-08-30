"ÖTV artışı sonrasında orta ve üst segment araçlara yüzde 13-23 zam gelir"

Otomobil satışlarında uygulanan ÖTV oranlarında ve ÖTV matrahında yapılan değişikliği yorumlayan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, matrahlarda alt dilimlerde yüzde 45-50 gibi küçük güncellemeler yapılırken, yüzde 60’lık ÖTV diliminin yüzde 80’e yükseldiğini belirtti.

Emre Özpeynirci, alt dilimlerdeki güncellemenin fiyatları sadece yüzde 3-6 düşüreceğini, orta ve üst segmentlerdeki ÖTV artışlarının ise yüzde 13-23 arası zamma neden olacağını ifade etti.

Özpeynirci, "İşin vahim tarafı fiyatlardaki yüzde 3-6’lık indirimleri kurlardaki artışla kısa sürede kimse hissetmez de, yüzde 23’ü bulan zamlar, artan kurları koluna takıp fiyatları çok fena seviyelere getirir" dedi.

Vergide dünya rekoru

Özpeynirci’nin verdiği bilgiye göre üst dilimlerde ise tavan yüzde 160’tan tam yüzde 220’ye çıktı. KDV ile birlikte en üst otomobil modelinin vergisi yüzde 277’e yükseldi. Emre Özpeynirci bunun dünya rekoru olduğunu belirtti.