Özpetek'in filminde Cem Yılmaz'ın rol arkadaşı kim olacak?

T24- Ferzan Özpetek'in çekeceği ''Sonra Ağlayacağım'' filminin kadrosu netleşiyor. Film ekibine Cem Yılmaz ve Monica Belluci'nin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un da katılacağı açıklandı.

İtalya'da yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in sonbaharda çekmeyi planladığı "Sonra Ağlayacağım" filminin kadrosu yavaş yavaş netleşiyor.

Özpetek geçen ay "Harem Suare" filminin ardından 11 yıl sonra Türkiye'de çekeceği ilk film olan "Sonra Ağlayacağım"da Cem Yılmaz ve Monica Belluci'nin rol alacağını açıklamıştı. Bu ekibe bir de Kıvanç Tatlıtuğ katıldı. Özpetek cephesinden gelen haberlere göre Tatlıtuğ filmde oynamak için prensipte anlaştı bile...

Tatlıtuğ geçen haftalarda rol arkadaşı Cem Yılmaz'ın TİM'deki stand up gösterisini arkadaşı Jinekolog Alp Nuhoğlu ile izlemeye gitmiş ve "Cem yine döktürmüş" diyerek ünlü komedyeni övmüştü. Tatlıtuğ'dan önce Özpetek'in aynı rolü Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven'e teklif ettiği öğrenildi. Ancak Ozan Güven, sonbaharda başka bir proje için anlaşma yaptığını belirterek teklifi kabul edemeyeceğini bildirdi.





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Türkiye'de olduğu kadar Balkanlar ve Ortadoğu'da da hatırı sayılır bir şöhretin sahibi olan Kıvanç Tatlıtuğ'a reklam teklifi yağıyor. Bir jean firmasının reklam yüzü olan Tatlıtuğ, şimdi de ünlü bir içecek firmasıyla el sıkıştı. Tatlıtuğ firma ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Tatlıtuğ'un kampanya karşılığında yaklaşık 1 milyon dolara alacağı öğrenildi. Yatırımlarını emlak olarak değerlendiren Tatlıtuğ, reklamdan kazandığı parayla geçen hafta Bodrum'dan villa satın aldı. Tatlıtuğ'un ayrıca ünlü bir saat firmasıyla da anlaşma yaptı. Firma Tatlıtuğ adına saat koleksiyonu hazırlayacak