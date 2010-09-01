Özpetek, İtalya'nın en güçlü 11'incisi oldu

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'Sinemasındaki müziksel dayanak Sezen Aksu'

CIAK İtalyan sinema endüstrisinin en güçlü isimlerini seçti. Geçen yıl listede 47. sırada yer alan Ferzan Özpetek, 'Serseri Mayınlar' filminden sonra 11. sıraya yükseldi.Derginin yorumunda, İtalya'da 8 milyon 200 bin avroluk hasılat yapan "Serseri Mayınlar"ın çok sayıda ödül aldığı, Berlin ve Tribeca festivallerinde gösterilmesinin filme prestij kattığı ve filmin 27 ülkeye satıldığı belirtildi. CIAK, "Halk ile arasında kurduğu hoş dengeden dolayı, Serseri Mayınlar tekrarlanması kolay olmayan bir halk filmi" ifadesini ullandı."İtalyan, dünya müziği, pop ve Türk müziğini çok iyi şekilde harmanlayan yönetmen" Özpetek'in esin kaynaklarının başında Sezen Aksu'nun geldiği kaydedildi."Özpetek'in sinemasındaki müziksel dayanağın ismi; Sezen Aksu" denilen yazıda, "Türk müziğinin tartışmasız divası Aksu, maalesef İtalya'da az tanınıyor" ifadesi kullanıldı.Almanya ve Avusturya'da büyük ilgi gören "Serseri Mayınlar", ekim ayında İspanya ve İngiltere'de de gösterime girecek.Öte yandan CIAK'ın yayımladığı listede İtalyan sinema endüstrisinin en güçlü ismi olarak ilk sırada "Medusa film" adlı yapımcı şirketin yönetim kurulu başkanı Giampaolo Letta yer aldı.