Ozon tabakasında incelme durdu

T24- Stratosferin üst kısmında bulunan ve güneşten gelen morötesi (ultraviyole) gibi zararlı ışınları tutan ozon tabakası artık incelmiyor.



Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda, tabakanın 2050 yılına kadar 1980 yılından önceki boyutlarına geri döneceği belirtildi. Uluslararası Meteoroloji Kurumu Müdürü ve raporu BM Çevre Programı (UNEP) ile birlikte kaleme alan Len Barrie, 1987 yılında ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin Montreal Protokolü’nün kabulü sayesinde, atmosferi kirleten maddelere karşı önlem alındığını ve ozon tabakasının daha fazla tahrip edilmesinin engellendiğini söyledi.



Montreal Protokolü’nün işlemesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Barrie, küresel ozon seviyesinin artık azalmadığını, ancak henüz artmaya da başlamadığını sözlerine ekledi. Raporun oluşturulmasına katkıda bulunan 300 bilim insanı, ozon tabakasının 2050 yılına kadar eski boyutuna, 80’li yıllardan önceki boyutuna dönmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan bilim insanları, tabakanın kutup bölgelerinde eski boyutuna dönmeyeceğinin de altını çizdi. Güneşten gelen ve ozon tabakası tarafından tutulan morötesi gibi zararlı ışınların ölümcül olduğu biliniyor.



