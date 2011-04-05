-OZON DEPLESYONU REKOR DÜZEYDE CENEVRE (A.A) - 05.04.2011 - Dünya Meteoroloji Örgütü, son aylarda Kuzey Kutbu'nda, Güneş'ten gelen tehlikeli mor ötesi ışınları engelleyen ozon tabakasındaki kaybın rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluştan yapılan açıklamada, "Kuzey Kutbu üzerindeki ozon deplesyonu, ozon kaybına neden olan maddelerin atmosferdeki varlığını sürdürmesi ve stratosferdeki oldukça soğuk kış nedeniyle bu bahar daha önce görülmemiş bir seviye ulaştı" denildi.