Ozon deliği Kuzey Amerika’dan daha büyük

Antarktika üzerindeki ozon deliği 2006’da kaydedilen rekor büyüklüğe tekrar yaklaştı. Delik, şu anda Kuzey Amerika kıtasından daha geniş ve dokuz yıl önceki en geniş boyutundan biraz daha küçük.

Gaia Dergi’nin Popular Science’tan Türkçeleştirdiği habere göre; çıkartılan yasalar ve oluşturulan kısıtlamalar, ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbon gibi kimyasalların atmosferdeki miktarını azaltmıştı. Ancak bu kimyasallar, bahar ve yaz dönemlerinde kutuplarda yoğunlaşarak mevsimsel bir delik oluşturmaya devam ediyor. Antarktika üzerindeki ozon deliği, ekim ayı itibariyle kabaca 26 milyon kilometrekareye ulaştı. Bu durum, ozon deliğinin dokuz yıl önceki boyutundan sadece biraz daha küçük olduğu anlamına geliyor.

Alman Uzay Ajansı’nın yayınladığı videoda bu yılki ozon deliğinin oluşumu görülebiliyor. Bilim insanları, ozon deliğinin şu anki boyutuna ulaşmasından, güney kutbuna sıcak hava taşıyan olağandışı hava akımlarını sorumlu tutuyor.

Ozon gazı yeryüzünde bulunduğunda oldukça zararlı. Sisin içindeki temel madde olan ozonun oluşmasının sebebi; fosil yakıt yakan enerji santralleri ve motorlu araçlar. Ancak ozon atmosferde bulunduğu zaman koruyucu bir bariyer görevi görüyor ve güneşten yayılan zararlı radyasyonu geri yansıtıyor.

2006 yılının eylül ayında ozon deliği kaydedilen en geniş ve en derin boyutuna ulaşmıştı. Bilimsel araştırmalar, ozon deliğinin 2040 yılından önce yok olmayacağını öngörüyor.