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Deutsche Welle

Özoğuz: Erdoğan Hristiyan Birlik'in hatalarından yararlanıyor

Alman Bakan Aydan Özoğuz, Hristiyan Birlik partilerini Türklere karşı yanlış politikalarla Erdoğan'ın eline koz vermekle suçladı. Özoğuz, Türkiye'ye gitmeye çekindiği için uzun süredir ailesini göremediğini de söyledi.

25 Ağustos 2017 20:39

Almanya'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) eskiden beri Türklere karşı yanlış bir tutum içinde bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu kendi lehine kullandığını söyledi.

Hiristiyan Birlik partilerinin her zaman misafir işçilere ve özellikle de Türklere karşı bir tutum sergilediğini belirten Özoğuz, CDU/CSU'nun Almanya'da çok dilliliğe ve çok kültürlülüğe de karşı olduğunu savundu.

Özoğuz, Zeit Online'a yaptığı açıklamada bu partilerin Almanya'daki pek çok Türk kökenlinin kendisini evinde hissetmemesinde payı olduğunu vurgulayarak, "Oylarını bir kaç puan daha arttırmak için seçim kampanyalarında Almanya'daki Türkler üzerinden siyaset yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu kendi yararına kullanıyor ve kendisini bu insanlara arka çıkan politikacı olarak lanse ediyor. Bu tabii ki saçma bir durum" diye konuştu.

"Türkiye'ye gidemiyorum"

Özoğuz "Almanya'da yaşayan Türklerin Erdoğan'ın kendilerini araç olarak kullanmasına izin vermeyeceğini" düşündüğünü de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta SPD, CDU ve Yeşiller partisini "Türkiye'nin düşmanı" olarak nitelendirmiş ve Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Türk kökenli seçmenlerin bu partileri desteklememesini istemişti.

Türk kökenli Alman bakan, artık Türkiye'ye seyahat etmeye çekindiğini de belirterek, kendisine Türkiye'ye gitmemesi tavsiyesinde bulunulduğunu kaydetti. Özoğuz, "Bu yüzden ailemi de uzun süredir göremedim. Benim gibi bu durumdan muzdarip olan pekçok kişi tanıyorum" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/afp/MK/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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