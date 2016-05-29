Özoğuz "Ermeni soykırımı oylaması"nı eleştirdi

Alman Hükümeti'nin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz Alman 1.

Televizyon Kanalı'na (ARD) verdiği demeçte, Alman Federal Meclisi'nde 2 Haziran'da

yapılması planlanan 'Ermeni Soykırımı oylaması'nı eleştirdi. Özoğuz, 'Bu oylama ile kapılar

kapatılmış olacak ve hatta Türkiye ile Ermenistan arasında bu konudaki tarihsel çalışmanın

tamamlanması engellenecek" dedi.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı bu eleştirisine rağmen Hristiyan Birlik Partileri,

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in ortak karar tasarısını onaylayacağını kaydetti. Lobi

gruplarının baskısının her zamankinden fazla olmadığını söyleyen Bakan, ancak bu son vakada

daha duygusal olunduğunu kaydetti ve 'Çünkü Türkiye'de geçmişte ne olduğuna karar

veriyoruz. Hem de bu konuda mantıklı bir çalışma yapılmaksızın' dedi.

Özoğuz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin Meclis Grubu, 1915'de yaşananların 'soykırım'

olarak nitelendirilmesini talep ediyor.

1915-1918 yıllarındaki Ermeni tehciri ve katliamlarda 800 bin ila 1,5 milyon Ermeni'nin

yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuki halefi olan Türkiye

Cumhuriyeti, soykırım tanımını reddediyor. Alman hükümeti şimdiye kadar soykırım ifadesini

kullanmaktan kaçındı. Ancak Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Alman Federal Meclisi

Başkanı Norbert Lammert soykırım ifadesini kullanarak bir ilke imza atmıştı. Soykırım

oylamasının geçen yıl Federal Meclis'te yapılması planlanmış ancak Alman hükümetini

oluşturan koalisyon partileri Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için tasarıyı oylamaya

sunmamıştı.