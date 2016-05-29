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Dünya
Deutsche Welle

Özoğuz "Ermeni soykırımı oylaması"nı eleştirdi

Alman Hükümeti'nin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Özoğuz, Alman Meclisi'nde 2 Haziran'da yapılacak "Ermeni Soykırımı oylaması"nı eleştirdi.

29 Mayıs 2016 14:31

Alman Hükümeti'nin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz Alman 1.
Televizyon Kanalı'na (ARD) verdiği demeçte, Alman Federal Meclisi'nde 2 Haziran'da
yapılması planlanan 'Ermeni Soykırımı oylaması'nı eleştirdi. Özoğuz, 'Bu oylama ile kapılar
kapatılmış olacak ve hatta Türkiye ile Ermenistan arasında bu konudaki tarihsel çalışmanın
tamamlanması engellenecek" dedi.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı bu eleştirisine rağmen Hristiyan Birlik Partileri,
Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in ortak karar tasarısını onaylayacağını kaydetti. Lobi
gruplarının baskısının her zamankinden fazla olmadığını söyleyen Bakan, ancak bu son vakada
daha duygusal olunduğunu kaydetti ve 'Çünkü Türkiye'de geçmişte ne olduğuna karar
veriyoruz. Hem de bu konuda mantıklı bir çalışma yapılmaksızın' dedi.
Özoğuz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin Meclis Grubu, 1915'de yaşananların 'soykırım'
olarak nitelendirilmesini talep ediyor.

1915-1918 yıllarındaki Ermeni tehciri ve katliamlarda 800 bin ila 1,5 milyon Ermeni'nin
yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuki halefi olan Türkiye
Cumhuriyeti, soykırım tanımını reddediyor. Alman hükümeti şimdiye kadar soykırım ifadesini
kullanmaktan kaçındı. Ancak Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Alman Federal Meclisi
Başkanı Norbert Lammert soykırım ifadesini kullanarak bir ilke imza atmıştı. Soykırım
oylamasının geçen yıl Federal Meclis'te yapılması planlanmış ancak Alman hükümetini
oluşturan koalisyon partileri Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için tasarıyı oylamaya
sunmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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