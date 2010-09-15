Öznur'un cesedi bulundu!

T24 - Eskişehir’de 10 gündür kayıp olan, ormanlık alanda cesedi bulunan 11 yaşındaki kız çocuğunun önce tecavüze uğradığı, ardından elle boğularak öldürüldüğü belirlendi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Mahallesi’ndeki evinden 4 Eylülde "hentbol antrenmanına gidiyorum" diyerek ayrılan Öznur Uluişden’in (11) bulunması için çalışma yürüten Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, son görüldüğü yer olan tramvay durağında çalışan özel güvenlik görevlisinin ifadesine ikinci kez başvurdu.







Suçunu itiraf eden evli ve 5 çocuk babası zanlı A.H.K’nin, sorgusunda, Öznur Uluişden’i korkutarak motosikletine bindirip önce Büyükdere Mahallesi’ndeki evine getirdiğini, eve gelen 12 yaşındaki kızının Öznur Uluişden’i görmesi üzerine evden çıkıp Uluişden’i motosikletiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi’nin yanındaki Kent Orman’a götürdüğünü söylediği öğrenildi.



İnşaatlarda işçi olarak çalışan A.H.K’nin genç kıza burada tecavüz ettiğini, daha sonra eliyle boğazını sıkıp boğduğunu, cesedini ormanlık alana gömdüğünü, kıyafetlerini torbaya koyarak olay yeri yakınlarındaki ormanlık alana attığını itiraf ettiği, polisleri olay yerine götürerek cesedin yerini gösterdiği bildirildi.



Kent genelinde 10 gündür polis, jandarma, AKUT ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince aranan ilköğretim öğrencisi Öznur Uluişden’in cesedi, otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı...





Özel güvenlik görevlisinin, ifadesinde 4 Eylülde 10-11 yaşlarında, yüzünden korktuğu anlaşılan bir kızı motosikletine bindirip götüren kişinin eşkalini tarif etmesi üzerine araştırmayı genişleten emniyet güçleri, 2 yıl önce cezaevinden çıkan, "hırsızlık, kadın kaçırma" gibi suçlardan sabıkalı zanlı A.H.K’yi (48) gözaltına aldı.Suçunu itiraf eden evli ve 5 çocuk babası zanlı A.H.K’nin, sorgusunda, Öznur Uluişden’i korkutarak motosikletine bindirip önce Büyükdere Mahallesi’ndeki evine getirdiğini, eve gelen 12 yaşındaki kızının Öznur Uluişden’i görmesi üzerine evden çıkıp Uluişden’i motosikletiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi’nin yanındaki Kent Orman’a götürdüğünü söylediği öğrenildi.İnşaatlarda işçi olarak çalışan A.H.K’nin genç kıza burada tecavüz ettiğini, daha sonra eliyle boğazını sıkıp boğduğunu, cesedini ormanlık alana gömdüğünü, kıyafetlerini torbaya koyarak olay yeri yakınlarındaki ormanlık alana attığını itiraf ettiği, polisleri olay yerine götürerek cesedin yerini gösterdiği bildirildi.Kent genelinde 10 gündür polis, jandarma, AKUT ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince aranan ilköğretim öğrencisi Öznur Uluişden’in cesedi, otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı...