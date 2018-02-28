Öznur Çalık: 28 Şubat yapanlar, 'bin yıl sürecek' dediler, 5 yıl dayanabildiler

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, 28 Şubat dönemdeki en önemli hadisenin dindarlara yönelik yapılan operasyonlar olduğunu belirterek, \"28 Şubat darbesini yapanlar, \'Bin yıl sürecek\' dedi ama 5 yıl dayanabildiler\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, \'Sosyal Politakalarda Gönül Adımları, Adana\'yı Dinliyoruz\' adıyla düzenlenen çalıştaya katıldı. Adana Anemon Oteli\'nde gerçekleştirilen çalıştayda, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile şehit yakınları, gaziler ve iş dünyası temsilcisi hazır bulundu. Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan\'ın da eşlik ettiği Öznur Çalık, çalıştay katılımcılarının masalarını gezerek sohbet etti.

SOSYAL YARDIMLARI ANLATTI

Çalıştayın basına açık bölümünde kürsüye çıkarak Afrin\'de süren Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıya ulaşacağını anlatan Öznur Çalık, operasyonda şehit olanları rahmetle anıp, gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ak Parti\'nin sosyal politikalarıyla ilgili çalışmalarını aktaran Çalık, \"Sosyal güvenlikten yardımlara kadar süren sosyal politikalarımızı bireyin refahını yükseltmek için uyguladık. En önemli hedefimiz insanların yaşam seviyesini yükseltmektir. Daha güçlü Türkiye\'nin yolu, güçlü bir ekonomiden geçiyor. 2002\'de ülkenin bütçesi 112 milyondu, bugün ise sosyal yardımlara ayırdığımız bütçe 56 milyar lira, biz sosyal yardımlara bütçe ayırıyoruz\" diye konuştu.

28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

Çalıştayda ortaya çıkacak sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a rapor olarak iletileceğini bildiren Öznur Çalık, 28 Şubat\'ın yıldönümüne ilişkin ise şunları söyleddi:

\"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren her defasında demokrasiyi sekteye uğratmak isteyenler oldu. 1960 darbesini, 27 Mayıs\'ı yapanlar, başbakanı asanlar oldu. Arkasından yaşadığımız 12 Eylülleri ve yaşadığımız üzüntüleri biliyorsunuz. Bugün 28 Şubat\'ın, yaşanılan o darbe girişiminin seneyi devriyesi ve o gün yaşananlar Türkiye\'nin yüzünün karası olarak nitelendirilmelidir. O gün maalesef Türkiye\'nin ilk yıllarında, kuruluş yıllarında olduğu gibi ötekileştirilen bir çok insan vardı. Kürtler ötekileştirildi, Aleviler ötekileştirildi, dindarlar ötekileştirildi, gayrimüslümler ötekileştirildi ve ötekileştirilenlerin kendi ülkesinde yaşayacakları zemini hazırlamak bizim en önemli görevimizdi. 28 Şubat\'ı yaşayanlar bilir, o dönemde yaşatılan en önemli hadise maalesef dindarlara yönelik yapılan operasyonlardı. 28 Şubat darbesini yapanlar, \'Bin yıl sürecek\' dedi ama 5 yıl dayanabildiler.\"

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