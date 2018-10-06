Özlem'i tartıştığı eşi öldürdü

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, Hasan Uçar (33) tartıştığı eşi Özlem Uçar’ı (28) av tüfeğiyle öldürdü. Uçar teslim olurken, çiftin 3 çocuğu ise koruma altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kızılcakent Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Hasan Uçar ile 3 çocuğunun annesi Özlem Uçar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Uçar, tüfekle eşine ateş etti. Uçar, ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak eşini vurduğunu teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Özlem Uçar’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma, Hasan Uçar’ı gözaltına aldı.

Özlem Uçar\'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çiftin 3 çocuğu ise yetkililer tarafından devlet korumasına alındı.

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