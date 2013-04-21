Özlem Yıldız Sinan Serter çifti evlerini ayırdı

Özlem Yıldız-Sinan Serter çiftinin evliliklerinde sorun olduğu, 1 yılı aşkın süredir konuşuluyordu.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, çoktandır aynı kareye girmeyen 8 yıllık evli çiftin ayrılacağı dedikoduları ortadayken, Serter’in Nişantaşı’nda bir daire tuttuğu haberi geldi.



Aslında sıkıntı, 2009’dan beri devam ediyor. Sorunun temelinde, işadamı Serter’in yaşadığı maddi zorluklar var.



Twitter'dan gönderme yaptı



Geçen yıl “Özlem’in yerinde başkası olsa çoktan çeker giderdi” açıklamasını yapmıştı Serter. Özlem Yıldız’sa geçen ay Sacit Aslan’la Pelin Çini’nin sunduğu ‘Aramızda Kalsın’ programında konu, kurtarmaya çalıştığı evliliğine gelince gözyaşlarına hakim olamayıp “Güçlü durmaya çalışıyorum. Çünkü bir evladım var” demişti.

Yıldız’ın son olarak Twitter sayfasında burcuyla ilgili paylaştığı “Bir Başak içinde biriktirir bir ‘başak’. Sonra içini öyle bir döker ki, o sessiz kalışlarındaki çığlığı görürsün. Patladı mı çok fena patlar” cümlesi dikkat çekti.