Özlem Tekin 'Anne olmayı hiç düşünmedim'

T24 - Türkçe rock müziğinin güçlü ismi Özlem Tekin çocukluğunu ve gençliğini anlattı. "Çocuk sahibi olmayı hiçbir zaman düşünmedim" dedi.



Türkçe rock müziğinin güçlü ve cesur yorumcusu Özlem Tekin Hürriyet Kelebek ekinin sorularını yanıtladı:



Amerika’da başlayıp Ankara’da devam eden bir çocukluğunuz var. En çok neyi özlüyorsunuz çocukluğunuzda?



Ben yapı itibariyle pek geçmişe yönelik yaşayan bir insan değilim. Eski resimlere bakıp, eski anıları falan düşünüp duygusallaşmam. Dolayısıyla çok şahane, çok eğlenceli bir çocukluk geçirmiş olmama rağmen hiç özlemiyorum. Biz yeni nesil gib i bilgisayar başında büyümediğimiz için doya doya çocuk olmanın ve sokakta oynamanın tadını çıkarttık. Yine çocuk olsam öyle yaparım.

Anne-babanızdan küçük de olsa kötek yediniz mi hiç?

Katiyen, asla, imkanı yok, hiçbir zaman… Bizim aile yapımıza ses yükseltmek bile çok terstir. Otoriter bakışlarla birbirimize her şeyi anlatabiliriz.

Ailenizde kafa denginiz kimdir? En çok hangi konularda uyum sağlarsınız, neler yaparsınız?

Genelde bizim ailenin fertleri Türkiye’nin, Avrupa’nın ve hatta dünyanın çeşitli bölgelerine saçılmış durumda yaşadığı için senenin belli zamanlarında farklı kombinasyonlarla görüşebiliyoruz. Dolayısıyla kiminle vakit geçiriyorsam kesinlikle kafa dengim o olur. Spor yapanla spor, müzik yapanla müzik, yemek yapanla yemek, sanal takılanla sanal, felsefi takılanla “felsefik” takılıp gidiyoruz işte.

Evliliğinizi sonlandırdıktan sonra ev yaşantınız nasıl gidiyor?

Şimdi yaz dönemi olduğu için zamanım daha ziyade bol bol misafir ağırlamak, tadilat ve dekorasyonla geçiyor. Yaz bitince ev yaşantımız nasıl olacak hep birlikte göreceğiz.

İlişkilerinizde şiddet gördünüz mü (ya da uyguladınız mı)?

İlişkilerimde ne şiddet gördüm ne de uyguladım. İş oraya gelinceye kadar zaten medeni insanlar hayatlarını bir şekilde ayırıyorlar.

Tek mi yaşıyorsunuz?

Size göre tek yaşıyorum. Ama bana göre Fındık, Fıstık, Küçük, Duba ve Kılçık’la birlikte yaşıyoruz (Dört köpek, bir kedi).

Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?

Hayır, hiç düşünmedim, hala da düşünmüyorum. Üç tane aslan gibi yeğenim var. Onlar bana yetiyor da artıyor bile.







