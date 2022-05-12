Özlem Gürses: 'Sahici' bir eleştiri olarak başlayan süreç, 'CHP’li belediye başkanını hedef alma' operasyonuna dönüştü

Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezinin finansmanına ilişkin olarak, "Gezinin bütün finansmanı büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor” dediğini aktardığı videosunun İmamoğlu’na “vurma" çabalarında bir özne olarak kullanıldığını belirtti. Gürses,

Gürses Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah kendimi bir trol kampanyasının ortasında bularak güne başladım… görüyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu’na 'vurmak', İmamoğlu ismini karalayarak siyaset dışı bırakmak çabalarında bir videom özne olarak kullanılıyor… Görüyorum ki 'sahici' bir eleştiri olarak başlayan süreç, tamamen bir “CHP’li Belediye Başkanını hedef alma” operasyonuna dönüştü. Bu kirli amaca yönelik hiçbir propagandanın parçası olmak istemem, bu nedenle bu açıklamayı size ve gazetecilik ahlakına bir borç bilirim." ifadesini kullandı.

Gürses şunları kaydetti:

"Sayın İmamoğlu malum Karadeniz ziyaretinde otobüsteki sohbetimizde verdiği bilgide kullanılan otobüsün İBB tahsisli olduğu bilgisini vermişti. Dün yapılan İBB Resmi açıklamasında ise diğer tüm gezi bütçesinin hiçbir kaleminde “kamu kaynağı kullanılmadığını” açıkladı. Zaten ben de dün yaptığım yayınımda bu açıklama bilgisini aynen aktarıyorum. Kaldı ki bu konu hakkında T24’te yazdığım yazıda da aynı bilgiyi veriyorum.

Aynı odakların yine kendi yayınlarımda tane tane anlattığım AnkaPark rezaletini, 7 yerden maaş alan bürokratları, Saray danışmanlarını ve kara para ekonomisini de “manşet” yaparak okuyucularına duyurmalarını bekliyorum. Saygılarımla."

Ne olmuştu?

Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses finansman sorusu üzerine İmamoğlu'nun, "Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor" dediğini aktarmıştı. Daha sonra dünkü yayınında finansman sorusuna Gürses, "Bu Gezi, bayramlaşma hangi kaynaktan finanse edildi bu soru haklı olarak, biz de sorduk İmamoğlu ve ekibine. Şimdilerde AK Parti milletvekilleri de soru önergesi veriyor ve soruyorlar bu Gezi nasıl finanse edildi diye. Kamu kaynaklarından finanse edilmediği yönünde İmamoğlu’nun kurmayları açıklama yaptılar. Parçalı bir finansman modeli var anlaşılan. İmamoğlu’nun kullandığı otobüs İBB’ye tahsisli bir kamu otobüsü. Küçük doblolar vardı, oralarda kullanılan araçlar zannediyorum kendi bireysel kaynaklarıyla finanse edilmiş." yanıtını verdi.

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TIKLAYIN | Özlem Gürses aktardı: İmamoğlu, “Gezinin bütün finansmanı büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor” demiş