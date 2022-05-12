Özlem Gürses aktardı: İmamoğlu, “Gezinin bütün finansmanı büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor” demiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine yönelik tartışmalar devam ediyor. Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses finansman sorusu üzerine İmamoğlu'nun, "Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor" dediğini aktardı. DW Türkçe’den Eray Görgülü’ye konuşan İBB yetkilileri ise, “Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı” sorusunu “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır”diye yanıtlamıştı. Yetkililer, “Masraflar ne şekilde karşılandı?” sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.

Gürses Youtube kanalında, “Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Dedi ki sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs. ‘Diğer masraflar nasıl karşılanıyor. Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?’ Ekrem bey dedi ki; ‘Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul’un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor." ifadesini kullandı.

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