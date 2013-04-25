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Ekonomi

Özlem Erçelen İmece vefat etti

2010 yılında, MasterCard Avrupa Inovatif Platformlar Başkanı olarak atanan İmece'ye bu atamanın hemen ardından kanser teşhisi kondu

25 Nisan 2013 19:52

MasterCard Türkiye'nin Genel müdürü olan ve daha sonra Güney Doğu Avrupa Genel Müdürlüğü'ne getirilen Özlem Erçelen İmece, 44 yaşında hayatını kaybetti.

1969 doğumlu olan İmece, 30 yaşındayken Genel Müdürlüğe yükselerek MasterCard’ın en genç genel müdürlerinden biri olma unvanını aldı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, MasterCard Avrupa Inovatif Platformlar Başkanı olarak atanan İmece'ye bu atamanın hemen ardından kanser teşhisi kondu. ABD'de tedavi gördükten sonra Türkiye'ye dönen İmece, vefatından önce MasterCard bünyesinde danışman olarak görev yapıyordu.

İmece’nin cenazesi 26 Nisan Cuma günü, Teşvikiye Cami’nden kalkacak.

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