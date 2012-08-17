T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özkök'ün ifadeleri Balyoz davasında

"Ergenekon" davasında tanık olarak dinlenilen Hilmi Özkök'ün ifade tutanaklarının Balyoz davası dosyasına gönderildiğini söyledi

17 Ağustos 2012 12:50

“Ergenekon” davası kapsamında tanık olarak dinlenilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün ifade tutanakları “Balyoz Planı” davasının görüldüğü mahkemeye ulaştı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, dosyaya gelen evrakları okudu.

Diken, "Ergenekon" davasında tanık olarak dinlenilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün ifade tutanaklarının dosyaya gönderildiğini söyledi.

"Ergenekon" davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 213 ve 214'üncü duruşmalarına ait Özkök'ün beyanlarının yer aldığı tutanakların onaylı bir örneğinin geldiğini kaydeden Diken, Özkök'ün "Balyoz Planı" davasıyla ilgili beyanlarını okudu.

Özkök, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenildiği duruşmada, "Balyoz Planı" davasıyla ilgili "Bu seminer icra edilmiş, fakat en tehlikeli senaryo amacını biraz aşkın şekilde oynanmış. Siyasi kişiler ve siyasi olaylar, gerçekmiş gibi oynanmış. Ben de Kara Kuvvetleri Komutanı'na incelettim" demişti.

ETİKETLER

hilmi özkökbalyoz davasıifade

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24