Özkök'ün ifadeleri Balyoz davasında

“Ergenekon” davası kapsamında tanık olarak dinlenilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün ifade tutanakları “Balyoz Planı” davasının görüldüğü mahkemeye ulaştı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, dosyaya gelen evrakları okudu.

Diken, "Ergenekon" davasında tanık olarak dinlenilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün ifade tutanaklarının dosyaya gönderildiğini söyledi.

"Ergenekon" davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 213 ve 214'üncü duruşmalarına ait Özkök'ün beyanlarının yer aldığı tutanakların onaylı bir örneğinin geldiğini kaydeden Diken, Özkök'ün "Balyoz Planı" davasıyla ilgili beyanlarını okudu.

Özkök, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenildiği duruşmada, "Balyoz Planı" davasıyla ilgili "Bu seminer icra edilmiş, fakat en tehlikeli senaryo amacını biraz aşkın şekilde oynanmış. Siyasi kişiler ve siyasi olaylar, gerçekmiş gibi oynanmış. Ben de Kara Kuvvetleri Komutanı'na incelettim" demişti.