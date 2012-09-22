Özkök: Keşke böyle durumlar olmasaydı

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Balyoz darbe planı davasına ilişkin açıklanan karar hakkında konuştu. Özkök, "Şu anda üzüntü içindeyim. Hepimiz keşke böyle durumlar olmasaydı diye düşünüyoruz" dedi.

Vatan gazetesi yazarı Güngör Mengi'nin "Balyoz indi" başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2012) yazısı şöyle:



Balyoz indi



Haber siteleri Silivri’den çıkan ağır cezaları “Balyoz gibi karar” başlığı ile verdi.

Çünkü cezaları belirlerken mahkeme neredeyse tümüyle savcının taleplerine uymuştu.

Sanıklar, Cumhuriyet hükümetini ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüsle suçlanıyor.

Bu fiil gerçekleşmediği için mahkeme “eksik teşebbüs”ten indirime gitmiş müebbetleri 20 yıl hapse çevirmiştir.

Silivri’de yaşananlar bu davayı kupa maçına benzetenlere hak verdiriyor.

Birinci devrede ağır hukuk ihlâlleri yaşanmış, savunma hakları zedelenmiş suçlananların özel bilirkişilere tespit ettirdiği sahte delillerin gerçekten söz konusu olup olmadığı araştırılmamıştır.

Çünkü doğrulansa dava çökecekti.



Misyon yüklü mahkeme



Ceza hükmünün bu kadar çürük bir zemine kurulması ve rövanşın Yargıtay şartlarında yapılacak olması iyimser beklentiler yaratıyor.

Hüküm giyenlerin çoğunu emirle çağırıldığı bir seminere katılmama tercihi bulunmayan subaylar oluşturuyor.

Davanın siyasi olduğunu öne sürenler haksız değildir. Mahkemeye adeta “askeri vesayete son verecek bir ibret yaratma misyonu” verilmiştir.

Başbakan NATO’da görev yapan bir generalin, avukatları “gelme” dedikleri hâlde ailesini Brüksel’de bırakıp geldiğini böyle birinin kaçmayacağını söylemişti.

Ama işe yaramadı. Mahkeme görevini tamamladığı hâlde tutuklulukla ilgili normlara uymamakta direnmiştir..

Buna karşılık Başbakan’ın son dış gezisinde Balyoz CD’lerinden çıkan “karanlık tablo”lara dikkat çekerken murat ettiği şey ne ise o hedefe yürümüştür.

Sanıkların talep ettiği önemli tanıkların ifadeye çağırılmaması, delillerin sahteliğine dair bilirkişi raporlarını mahkemenin kontrol ettirmekten ısrarla uzak durması “bu iş daha bitmedi” dedirtiyor.



Özkök: Üzüntü içindeyim



Önümüzde yine “neden tutukluları bırakmıyorsunuz” diyen çığlıklarla yaşayacağımız uzun bir dönem bulunuyor.

Dün kararlar açıklanırken mahkemenin çağırmadığı tanık eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün ne düşündüğünü merak ettim.

Aradım, nezaket gösterdi ve telefona çıktı. Sesi yorgundu.

“Şu anda üzüntü içindeyim. Hepimiz keşke böyle durumlar olmasaydı diye düşünüyoruz” dedi.



Peki bir değerlendirme?



“Mahkemede karar okunuyor şu anda. Takdir edersiniz ki böyle bir aşamada yorum yapmam sağlıklı olmaz.”

Peki, askeri vesayet döneminin geri dönmemek üzere sonlandığına dair yorum ve temennilere katılıyor musunuz?

“Benim de bu konuda düşüncelerim var. Ama şimdi değil ilerde söyleyeceğim.”

İlerideki günlerden çok şeyler bekleyeceğiz...