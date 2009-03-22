Özkök: Darbeler devri kapandı

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e göre Türkiye, son askeri darbeden (12 Eylül 1980) bu yana çok yol kat etti. Sivil unsurların yanı sıra asker de kendini geliştirdi. Daha da önemlisi, artık geçmişten daha çok ders alınıyor.





Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, ordu içinde hükümete müdahale eğilimindeki generallere direnen Hilmi Özkök, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Enis Berberoğlu’nun sorularını yanıtladı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilişkisini için “Karşılıklı anlayış içerisindeydi” diyen Özkök, Türkiye’de darbeler devrinin kapandığını ileri sürdü. Bu tezi için 7 gerekçe sıraladı. İşte o 7 madde:



1- Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ulaştığı entelektüel seviye.



2- Haberleşme teknolojisindeki evrim.



3- Demokraside ulaşılmış olan aşama.



4- Politik, ekonomik ve diğer milli güç unsurlarındaki gelişmeler.



5- TC’nin gittikçe artan uluslararası kurum ve kuruluşlara katılımı.



6- Sivil toplum kuruluşları ve diğer sivil güç unsurlarındaki artış ve gelişim.



7- Önceki olaylardan alınan dersleri oluşturma tekniklerindeki gelişmeler.



“Halk rüştünü ispatladı”



Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, bu 7 maddeyi, şu cümlelerle destekledi:



“Yakın gelecekte Türkiye, her işin, onu yapması gerekenlerce yapılacağı bir ülke olacaktır. Bence halk rüştünü ispatlamıştır. Halk; hak ve hukukunu sadece vekiller eliyle arama alışkanlığından yavaş yavaş sıyrılarak doğrudan ve itidalli bir şekilde arama seçeneklerini de kullanmaya başlamıştır. Onu anlaması gerekenler de yavaş yavaş ezberlerini bozarak onu anlamaya, iktidarın kaynağının sadece oy olmadığına akıl erdirmeye başlamışlardır. "Yeni tür politikacı" örnekleri boy göstermeye başlamıştır. Bu ümit verici bir durumdur.”



“Sezer bana büyük destek verdi”



Özkök, görev süresinde Ahmet Necdet Sezer ile olan ilişkisini ise şöyle tarif etti:



“Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer ile ilişkilerimizi saygın, karşılıklı anlayış içerisinde, olması gereken kalitede, devlet idaresine katkıda bulunacak yapıda olarak sıfatlandırıyorum. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı makamındaki varlığı, zorlu dönemin sıkıntılarını atlatmakta bana en büyük destek ve güvence olmuştur. İstikrarlı fikir ve davranış tarzının bahşettiği tahmin edilebilirliği, laik ve demokratik Cumhuriyet’in beka ve gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Kendileriyle devlet yönetimine ilişkin paylaştığımız birçok hassasiyetlerimiz mevcuttu. Farklı olarak düşündüğümüz konular da olmuştur. Ben farklı olarak algılanabilecek görüşlerimi dahi, en azından dinleneceği bilinciyle kendilerine arz ederdim. Görüşlerimizi birbirimize dayatarak kabul ettirmek gibi bir davranış sergilemedik. Esasen bu devlet yapısındaki konumlarımızın dikte ettirdiği bir davranış biçimidir. Tabii bunlar benim kişisel değerlendirmelerimdir. Katılıp katılmamak kendilerinin takdiridir.”

