Özkök: Cumhuriyet'e gönderilen bu mesaj şahsi mi, AKP’de, medya ve özgürlükler konusunda yeni bir anlayışın işareti mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’nın Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 97. yılında gazeteye gönderdiği mesajı köşesine taşıdı.

Özkök, "Cumhuriyet gazetesi geçen hafta kuruluşunun 97’nci yılını kutladı. Okurlardan, siyasi parti liderlerinden, sanatçılardan gelen çok sayıda kutlama mesajı vardı. Ama aralarında biri vardı ki çok dikkatimi çekti. Yazan Naci Bostancı’ydı... Mesajını aynen aktarıyordum..." dedi.

Özkök, yazısının "Cumhuriyet'e gönderilen bu mesaj şahsi mi, yoksa..." bölümüne şöyle devam etti:

"'Haber ve görüşlerine karşı eleştirel bir gözle baktığım, ancak demokratik bir toplum için varlığını, farklılığını önemli gördüğüm Cumhuriyet gazetesinin 97’nci yaşını kutlarım...'

İlk bakışta ne var bunda diyebilirsiniz... Şu var... Naci Bostancı AKP Grup Başkanvekili... Ve mesajının o unvanını da yazarak göndermiş. Yani kurumsal bir mesaj bu... Epeydir iktidar yanlısı partiden muhalif bir medyayla gitmiş böyle bir mesaj görmedik. Demokratik bir ülkede yaşayan her siyasetçiden beklenen bir anlayışa sahip bir mesaj bu. İyimser yanım kendi kendine sordu. Acaba bu AKP’de, medya ve özgürlükler konusunda yeni bir anlayışın işareti mi? Türkiye basın özgürlüğü konusunda bu mesaja hâkim olan anlayış birliğine gelirse, çok önemli bir mesafeyi almış olacak."

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