Özkök: Artık olmayan bir ümmetin bizden bekleyeceği bir adım falan olamaz, Türkiye daha ne yapabilir, ordusunu İsrail'e mi sokacak?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak, "Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor..." sözlerini hatırlatarak, "Artık olmayan bir ümmetin bizden bekleyeceği bir adım falan olamaz... Türkiye mazlum Filistin halkı için elinden gelen bütün adımları attı, fedakârlığı yaptı... Daha ne yapacak ve ne yapabilir ki... Ordusunu İsrail’e mi sokacak...." dedi.

Özkök, "Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım. Anlamadığım şey de şu: 'Hangi ümmet', 'hangi adımı' atmamızı bekliyor... Gelin önce şu 'ümmet' kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım. 'Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...' Tamam bu kelime sözlükte var... Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı..." dedi.

Özkök, şöyle devam etti: