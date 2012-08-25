Özkes: Peygamberimiz de düğüne giderdi

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, düğünlerde eşinin ve kızının oynamasına izin veren erkeklere “deyyus” diyen Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül’ü eleştirdi. Özkes, “Peygamber efendimiz de eşi Hz. Ayşe ile birlikte def çalınan düğünlere giderdi’’ dedi.

Emekli müftü olan CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, düğünlerde eşinin ve kızının oynamasına izin veren erkeklere “deyyus” diyen Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül’ü eleştirdi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, CHP’nin Yozgat İl Teşkilatı’nı ziyaret ederek basın toplantısı yapan Özkes, Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül’ün, eşine, kızına düğünde oynama izni veren erkeklere yönelik ''deyyus'' nitelemesi yaptığı vaazında, haddi aşan sözler ettiğini belirtti.

Daha önce Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde görev yapmış emekli bir müftü olduğunu söyleyen Özkes, “Peygamber Efendimiz eşi Hz. Ayşe ile birlikte düğünlere katılmıştır. Düğünlerde şarkı söylenen, def çalınan ortamlarda Peygamberimiz bizzat bulunmuştur. Düğünlerde şarkı söylenmesine, def çalınmasına Peygamberimiz müsaade etmiştir” diye konuştu.