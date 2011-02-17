-ÖZKAN VE BALBAY'DAN ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Tuncay Özkan, milletvekili adayı olduklarını belirterek, ''Siyasetin içinde olacağız. Bütün partilerin tekliflerine açığız'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salondaki duruşma arasında gazetecilerin milletvekili adaylığı ile ilgili sorular üzerine Özkan, kendisinin siyasetçi olduğunu ve bir partinin başında bulunduğunu ifade etti. Özkan, ''Biz milletvekili adayıyız. Siyasetin içinde olacağız. Seçim yasası çıktıktan sonra karar vereceğiz. Bütün partilerin tekliflerine açığız. Bu davayı anlatmak için çıkmak istiyorum. 3 yıldır buradayım. Herkesin teklifini değerlendireceğiz. Bizi sevenlerin düşüncelerini değerlendireceğiz. Bir politik duruşla karşı karşıyayız. Buradan bir politik duruşla çıkacağız'' diye konuştu. Tutuklu sanıklardan gazeteci Mustafa Balbay da daha seçim yasasının çıkmadığını, 1 Mart gibi bu yasanın çıkması gerektiğini söyledi. Yasa çıkmadan önce konuşmanın doğru olmayacağını, hukuka aykırı bir şey yapmayacaklarını dile getiren Balbay, şunları söyledi: ''Bize yapılan siyasi bir saldırı olduğu için siyasi bir karşılık vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bize yapılan tamamen siyasi bir saldırı. Bu davayı unutturmayacağız. Mücadele insanı olarak çıkacağım. Bunun zeminini, gazeteci ve siyasetçi olarak görüyorum. Bundan sonraki yaşamımı siyasetçi olarak sürdürmem gerektiğine inandım ama kalemimi bırakmayacağım. Yerine göre mücadele siyasal zemine taşınabilir. O sürece geçtik. Ben daha önceki yıllarda da 2 kez adaylık için teklif aldım ama beni şu anda siyaset kazanının içine attılar. O kazanda kaynarım, iyi çalışmalar yaparım. Biz bunu bir sığınma, bir dokunulmazlık altına girme olarak görmüyoruz. Mücadelemizi oraya taşıyacağız. Sevenlerimizin de bunu böyle algılamasını istiyoruz. Parti konusunda bir şey demek için erken.''