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Yandex'in reklam yüzü Özkan Uğur oldu

Yandex, bu yılki iletişim çalışmaları için 'Master Yandex' isimli karakteriyle marka yüzü olarak Özkan Uğur’la anlaştı

28 Şubat 2013 16:54

 

Yandex Türkiye’nin 2013 yılı iletişim yüzü, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur oldu. Sanatçı, Yandex’in “Fazlası Yandex’te, Haydi sen de Yandex’le” sloganlı yeni reklam kampanyasında, bilgeliğiyle internet dünyasında gençlere yol gösteren “Master Yandex” rolüyle yer aldı.

Master Yandex'in, 23 Şubat Cumartesi günü yayına giren reklam filmiyle başlayan ve internette hızlı bir Browser kullanmanın önemini vurgulayan macerası, serinin 01 Mart Cuma günü yayınlanacak ikinci filminde duyurusu yapılacak olan büyük sürpriz ile bahar ayları boyunca devam edecek.

Yandex’in ve Yandex.Browser’ın öne çıkan özelliklerine odaklanırken, internette hızın önemini vurgulayacak olan yeni reklam kampanyasını online dünyada da çeşitli projeler izleyecek.

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