Özkan Uğur: İyileşme şansım yüzde 99

Kansere yakalanan MFÖ üyesi Özkan Uğur, hastalıktan kurtulma şansının yüzde 99 olduğunu söyledi.

Konserlerine bir süre ara verdiğini belirten Uğur, “Bir an önce tüm sevenlerimle yeniden buluşmak üzere...” dedi.

Lenf kanseri olan MFÖ üyesi Özkan Uğur, hastalığı sonrasında ilk kez açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Özkan Uğur, üç hafta önce kendisine “foliküler lenfoma” teşhisi konulduğunu söyledi.

Tedaviye yanıt verme oranının yüksek olduğunu vurgulayan Özkan Uğur, “Foliküler lenfomalar yumuşak seyirli olup, tedaviye yanıtlıdır. Doktorum Burhan Ferhanoğlu’nun ifadesiyle, tedavide başarı oranı yüzde 99’dur” dedi.

Konserlere bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirten Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Bağışıklık sistemimi güçlü tutmak ve her türlü hastalıktan (gribal enfeksiyon vs.) uzak durmak adına kalabalık ortamlarda bulunmamam gerekmektedir. Bu nedenle konserlerime bir müddet ara vermek durumundayım.

Birkaç aylık tedavi sürecinin, özel hayatımı ve konserlerim dışındaki iş hayatımı etkilemeyeceği doktorlarım tarafından ifade edilmiştir. Bir an önce tüm sevenlerimle, konserlerde yeniden buluşmak üzere...”