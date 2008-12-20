Özkan, Erdoğan’ın izinde

Ergenekon tutuklusu Tuncay Özkan Yeni Parti’nin 28 Aralık Pazar günü yapılacak 1. Olağan Kongresi’nde Genel Başkan adayı oluyor.



Eski Hür-Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, Yeni Parti’nin 28 Aralık Pazar günü yapılacak 1. Olağan Kongresi’nde, halen cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci yazar Tuncay Özkan’ın genel başkan olması için delegeler tarafından teklif verileceğini söyledi.



Okuyan, Yeni Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, partinin 1. Olağan Kongresi hakkında bilgi verdi. Parti genel merkezinin resmi açılışının 27 Mart Cumartesi günü yapılacağını da ifade eden Yaşar Okuyan, 81 il ve Silivri’den getirilen fidanların parti genel merkezinin bahçesine dikileceğini bildirdi. Okuyan, 29 Mart yerel seçimlerinin ardından, Türkiye’nin bir erken genel seçime sürükleneceğini öne sürerek, 2009 yılı Mayıs ayında tekrar kongre gerçekleştireceklerini ve asıl çıkışı o zaman yapacaklarını söyledi.



Gazeteci Tuncay Özkan’ın halen tutuklu olduğunun hatırlatılması üzerine Okuyan, “Tuncay Özkan’ın tutuklu olmasının siyasi faaliyetlerine, hatta diğer faaliyetlerine herhangi bir engel teşkil etmiyor. Siyasi Partiler Yasası ve partinin tüzüğünde bununla ilgili açık maddeler var.

Partinin merkez yürütme kurulu bir başkanlık divanını seçecek ve başkanlık divanı içinde siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, genel başkanın yokluğunda ona vekalet edecek. Herhangi bir hukuki ve siyasi problem beklemiyorumö diye konuştu.

Tuncay Özkan’ın, avukatları aracılığıyla Yeni Parti’ye üyelik formunu doldurduğunu ve kongre divan başkanlığına yazdığı dilekçenin de alındığını kaydeden Okuyan, üyelik kaydının kongreyle gerçekleştirileceğini bildirdi.



Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kongreye 10 bin kişilik bir katılım beklediklerini belirten Okuyan, kongrede, 7 bölgenin folklorik özelliklerini taşıyan ekiplerin gösteri yapacağını, bunlar arasında semah gösterisinin de yer aldığını söyledi.

