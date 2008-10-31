Özince: Bize lazım olan IMF değil

Türkiye'nin yeni bir IMF anlaşmasından çok kredibilite ihtiyacı olduğunu ifade eden İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, 'Her türlü can simidini takıp yüzmeliyiz. Kredibilite için iyi yönetim yapmanın yanı sıra, bunu sergilemek de gerekiyor' dedi.



Özince, Özince, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen toplantıda "Küresel Kriz İçinde Bankacılığın Geleceği" konulu bir konuşma yaptı. Dünyada yaşanan finansal krizle ilgili dengesizliklerin çok önceden görüldüğüne işaret eden Özince, böyle bir krizden herkesin önceden haberi olduğunu söyledi.



İş Bankası'nın Türkiye'nin en büyük sermayesine sahip şirketi olduğunu, buna rağmen bilançoyu kaldıraçlama denilen iş miktarını azalttıklarını anlatan Özince, banka olarak risklerini düşürdüklerini, kredilerde daha geri konuma gittiklerini, ancak bunun bir önlem olduğunu kaydetti.



Globalizasyonun başlı başına bir kriz olduğunu dile getiren Özince, "Bu krizlerin dünya insanının refahı açısından değerlendirilmesi lazım" dedi.



Özince, krizin Türkiye'ye etkilerine de değinerek, Türkiye'de bankacılık sektörünün yükünün ağır olmadığını, burada çok büyük riskin olmadığını kaydetti. Banka sermayedarlarının güçlü oluşuna işaret eden Özince, "Şimdiye kadar Türk bankacılık sektörünün bu kadar güçlü sermayedarlarını gördük mü? En küçük bankanın arkasında bile güçlü sermayedarlar var" dedi.



Türkiye'deki yabancı bankaların da bu krizden olumsuz etkileneceğini düşünmediğini ifade eden Özince, dışarıdaki sıkıntı ile Türkiye'deki durumun farklı olduğunu anlattı.



Özince, IMF ile anlaşma konusuna ilişkin de "Bize lazım olan IMF falan değil, kredibilitedir. Bunun için de muhakkak iyi yönetim sergilenmesi gerekiyor. Ben, IMF ilişkisinde olsun, cari açık tehdidinde olsun, ekonominin yarınki politikalarında çok iyi bir yönetim ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyi yönetenler bilgiyi çok iyi kullanmalıdır" diye konuştu.



‘Dış ticaret açığı muhakkak ele alınmalı’



Özince, dış ticaret açığının da muhakkak ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu ekonomik tehdit ötesinde sosyal tehdit halini almıştır. Bunu Türk insanının genelinin içine sindirdiğini sanmıyorum. Türkiye'nin, mutlaka üreterek büyümesi gerekir" dedi.



Bu dönemde istikrara katkıda bulunmanın önemine işaret eden Özince, şöyle devam etti:



"Bütün eleştirilere rağmen hükümetin doğruyu yapacağına inanıyorum. Ekonomi yönetimiyle temaslarımız var. Genel toplantılarda bir araya geliyoruz. Maliye Bakanı ile beraberdik. Sanayi Bakanı ile bir araya geleceğiz. Bunlar güzel işler. Biz bankacılık sektörü olarak Nazım Ekren başta olmak üzere hükümet ile temas içindeyiz. Önemli olan kamu oyunun mümkün olduğunca ikna edilebilmesi. Bu dönemde 2001 yılında alınan tedbirlerin katkısı olacaktır ama çok çare de değil...”



Ersin Özince, tüketici kredilerine ilişkin olarak da, "Tüketicilere henüz kredi kapıları kapanmadı. Türk lirasında likidite sorunları olursa kapılar daralabilir. Bunun için de bazı önlemler alınabilir" dedi.





