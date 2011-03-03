-ÖZİLHAN ''EFES''TE ISRARCI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Efes Pilsan takımı için ''Efes'' ve ''Anadolu Efes'' olmak üzere iki isimle müracaatları bulunduğunu belirterek, ''O olursa olur, olmazsa olmaz, yani kapanır'' dedi. Faber-Castell'in 250. yılı kutlamaları Türkiye'den başladı. Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özilhan, bu yıl için 800 milyon dolarlık yatırım planladıklarını belirterek, başlattıkları ve başlayacakları yatırımlar bulunduğunu, bu yatırımların yurtiçi ve dışında olacağını söyledi. Özilhan, ''Yurtdışındaki operasyonlarda önemli yatırımlarımız var. Onlarda kapasite artışlarımız var. Büyütüyoruz. Oralar gayet iyi gidiyor. İçecek ağırlıklı, bira ve Coca Cola'da... Ayrıca başladığımız enerji yatırımları var. 2'sine başladık. Biri Gürcistan'da, diğeri de Karadeniz'de... İki projeye başladık, yatırım devam ediyor. Sinop'ta termik santral için ÇED çalışmaları devam ediyor. Tahmin ediyorum bu yılın ortalarına doğru ÇED raporunu alacağız, ondan sonra yatırım aşamasına geçeceğiz'' şeklinde konuştu. Enerjinin Anadolu Grubu için önemli olduğunu vurgulayan Özilhan, ''3 projemiz var. Dönem dönem de yeni projeler geliyor. Onlara da çalışıyoruz. Enerji, Anadolu Grubu'nun 2. ana işi olacak şekilde gelişiyor, önümüzdeki 5 yıl içinde... 800 milyon dolarlık yatırımın 200 milyon doları enerjide olacak'' dedi. Anadolu Grubu'nun 25 bin civarında çalışanı bulunduğunu ifade eden Özilhan, yani yatırımların istihdama katkısı olacağını söyledi. ''Halka açmayı düşündüğünüz şirket var mı?'' sorusuna Özilhan, ''Şu anda yok. Ama sürpriz de olabilir. Çalıştıklarımız var ama paylaşacak noktada değil daha...'' şeklinde yanıt verdi. -''(TAPDK'IN YENİ YÖNETMELİĞİ) SEKTÖR ETKİLENİYOR''- TÜSİAD'ın logosunu beğendiğini dile getiren Özilhan, TAPDK'ın yen yönetmeliğine ilişkin bir soru üzerine, uygulamanın başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Bir kısmı başladı, bir kısmı 6 ay sonra başlayacak. Dolayısıyla orada Danıştay'a giden konular var. Birçok madde Danıştay'a gitti. Danıştay'dan gelecek neticeyi bekliyoruz. Etkilenir mi? Tabi sektör etkileniyor. Çünkü büyüme trendi yavaşlıyor ve kontrol altında oluyor ama onun dışında da yaşam devam ediyor. Neticede bunlar tüketilen ürünler ve insanlar da tüketmeye devam ediyor. Satışlarımızda bir düşüş gözlemlemedik. Belki büyüme bir miktar yavaşlayabilir ama genelde baktığınız zaman şirket lider olduğu için cirosuyla, karlılığıyla aynı şekilde devam ediyor.'' Efes Pilsen takımı konusunda bir gelişme olmadığını dile getiren Özilhan, ''B planı var mı, düşündüğümüz başka isimler bulunuyor mu?'' sorusuna, ''Yok desem daha doğru olur. İki isimle müracaatımız var; Efes, Anadolu Efes... O olursa olur, olmazsa olmaz, yani kapanır demek. Yani üçüncü bir alternatifimiz yok'' şeklinde yanıt verdi.