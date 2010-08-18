-ÖZİL "İSABETLİ TRANSFER" MADRİD (A.A) - 18.08.2010 - Şenhan Bolelli - İspanyol spor gazetesi Marca'nın internette yaptığı ankette Real Madridlilerin çoğunluğu Mesut Özil'in ''isabetli transfer'' olduğuna kanaat getirdi. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı ankette, yüzde 65 Mesut Özil'in isabetli transfer olduğunu savunurken, yüzde 35 tersi görüşte bulundu. Marca, ''Türk-Alman dehası'' olarak tanımladığı Özil'in, Pedro Leon, Canales ve Van der Vaart ile Real Madrid ''yaratıcı orta sahasının bir parçası olacağını'' kaydetti. AS gazetesi ise Mesut'u tanımlarken, ''Müslüman, rapçi ve yaratıcı bir deha'' ifadelerini kullandı. AS gazetesi, ''Mesut'un dindar olduğunu ve Kuran okumayı çok sevdiği yazarak, bunun yanında rap müziğini dinlediğini'' ifade etti. Öte yandan Real Madrid'de bugün ilk antrenmanına çıkan Mesut, teknik direktör Jose Mourinho ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Özil'in, özellikle Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Sami Khedira ile tekrardan buluşmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.