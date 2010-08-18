T24 LogoT24 Logo
Spor

ÖZİL "İSABETLİ TRANSFER" MADRİD (A.A)

18 Ağustos 2010 23:47

-ÖZİL "İSABETLİ TRANSFER" MADRİD (A.A) - 18.08.2010 - Şenhan Bolelli - İspanyol spor gazetesi Marca'nın internette yaptığı ankette Real Madridlilerin çoğunluğu Mesut Özil'in ''isabetli transfer'' olduğuna kanaat getirdi. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı ankette, yüzde 65 Mesut Özil'in isabetli transfer olduğunu savunurken, yüzde 35 tersi görüşte bulundu. Marca, ''Türk-Alman dehası'' olarak tanımladığı Özil'in, Pedro Leon, Canales ve Van der Vaart ile Real Madrid ''yaratıcı orta sahasının bir parçası olacağını'' kaydetti. AS gazetesi ise Mesut'u tanımlarken, ''Müslüman, rapçi ve yaratıcı bir deha'' ifadelerini kullandı. AS gazetesi, ''Mesut'un dindar olduğunu ve Kuran okumayı çok sevdiği yazarak, bunun yanında rap müziğini dinlediğini'' ifade etti. Öte yandan Real Madrid'de bugün ilk antrenmanına çıkan Mesut, teknik direktör Jose Mourinho ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Özil'in, özellikle Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Sami Khedira ile tekrardan buluşmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24