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ÖZHASEKİ'YE KOVUŞTURMA YOK KAYSERİ (A.A)

26 Mart 2011 13:19

-ÖZHASEKİ'YE KOVUŞTURMA YOK KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasına ilişkin olarak, ''kovuşturmaya yer yok'' kararı verdiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Mart 2011 tarih ve 2011/4140 sayılı kararında, Başkan Özhaseki'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerinin bir suç teşkil etmediğine karar verdi. Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarının eleştiri sınırları içinde yer aldığı ifade edilen Başsavcılık kararında, ''Şüphelinin, müşteki ile ilgili olarak 28 Ocak 2011 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasının siyasi nitelikte olduğu ve siyasi eleştiri sınırları içerisinde bulunduğu anlaşılmakla, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir'' denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında, kendisi ile ilgili açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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