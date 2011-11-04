-Özhaseki: Hiç mi vicdanınız sızlamadı? KAYSERİ (A.A) - 04.11.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik, ''Yalanlarınızı yüzünüze vurduğumda, hiç oralı olmadınız, tınmadınız, ses de vermediniz. Acaba merak ediyorum, hiç mi vicdanınız sızlamadı? Yaptıklarınızdan hiç mi utanmadınız?'' dedi. Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 1 yıl önce gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak gerek kendisinin gerekse ilgili kurum ve kişilerin açıklamalarda bulunduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladığını, ancak buna rağmen iddiaların son günlerde yeniden gündeme taşındığını kaydetti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Milletvekillerinin suç duyurusu üzerine, 24 Ekim 2011 günü, suç duyurusundaki iddianın tamamen yalan olduğunun ispat edildiğini ve bu yönde ikinci kez kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini bildiren Özhaseki, şöyle devam etti: ''İddiaların, yalanların hepsi fos çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu arada birkaç söz söylemek istiyorum. Yaklaşık 1 yıldır beni ve arkadaşlarımı hedef aldınız. Her platformda bizi çetecilikle, rüşvetle, yolsuzlukla suçladınız. Siz ana muhalefet partisinin liderisiniz ve araştıracaksınız. Bu arada eleştirilerinizi elbette yapacaksınız. İyi niyetli olduğunuzu kabul ediyorum ama, size (gelip bir kere de olayları ben anlatayım) dediğimde, ya da ertesi günü burada basın toplantısı yapıp yalanlarınızı yüzünüze vurduğumda, hiç oralı olmadınız. İftira ettiğiniz o insanların da çocukları, aileleri, çevreleri ve onurlu yaşantıları var. Bunları neyle karşılayacaksınız, merak ediyorum.'' Özhaseki, 17 yıldır Kayseri'de Belediye Başkanlığı yaptığını, bu süre içinde bir lokma haram yemediğini ve kimseye de yedirmemenin mücadelesini verdiğini kaydetti. Bir gazetecinin, ''Bu iddialar, yalanlansa da neden tekrar tekrar gündeme getiriliyor'' sorusuna karşılık Özhaseki, ''Kendi içlerindeki niyetlerini ve bizler için yaptıkları hesapları doğrusu bilemem. Ama bir algıyı vermeye çalışıyorlar. Kayseri isminin yanına devamlı yolsuzluk kelimesi getirerek, şehrimize karşı en büyük kötülüğü yaptılar'' dedi.