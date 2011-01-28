-ÖZHASEKİ: ''BÖYLE BİR SİMA GÖRMEDİM'' KAYSERİ (A.A) - 28.01.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı yolsuzluk iddiaları sonucunda suç duyurusunda bulunulması ve ortaya atılan yeni iddialarla ilgili olarak, ''Bir iddia ortaya atıyorlar, onun yalan olduğunu ispat ediyoruz, bu kez başka bir iftira atıyorlar. Ben böyle bir sima görmedim dünyada. Böyle bir genel başkan da Türkiye herhalde hiç görmemiştir'' dedi. Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının birtakım iddialar konusunda yargıya başvurduğunu ve yargı kararı gereği de bazı kişilerin hapse atıldığını, hukuki sürecin çalıştığını ifade ederek, ''Seçimler yaklaşırken, CHP'nin yargıya intikal etmiş ve yargı sonucu kesinleşmiş bu konuları yeniden gündeme taşıması, manidar. Ama bu hukuki hakları, yapacak bir şey yok. Vicdani hakları yoksa da böyle bir hukuki hakları var'' dedi. CHP'nin iddiaları karşısında savcıların, yeni bilgi ve belgeleri kendilerine getirmeleri çağrısında bulunduğunu kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti: ''Bu çağrı ile ilgili Kayseri'ye gelen CHP Milletvekili Atilla Kart'la birlikte birkaç arkadaşı, savcılığa 19 sayfalık yeni bir metin vermişler. Tabii herkes incelediği gibi, biz de hukukçularımızla birlikte inceledik. Baştan sona, daha önceki iddialara konu olan arkadaşın ifadeleri yeniden gündeme getirilmiş. Bu arada da bu iddialara ek bilgi olsun diye, yanına birtakım şeyler de eklemişler. Bu eklenenlerin büyük bir çoğunluğu yanlış ve yalan bilgiler, doğru olmayan bilgiler. Savcılar tarafından araştırıldığında hemen cevapları alınabilecek bilgiler. Ama getirip de burada dosyayı boş vermek olmayacağı için, bir sepetin içine çamurları doldurmuşlar, getirip teslim etmişler.'' Özhaseki, dosyayla ilgili inceleme yapacak olan yargı mensuplarını rahat bırakmak ve onları yönlendirecek açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak gerektiğini belirterek, ''Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olan bir arkadaşın eşinin üzerinde Organize Sanayi Bölgesinde 27 bin, kendisinin üzerinde de 26 bin metrekare arsası olduğu iddia ediliyor. Halbuki eşinin mirastan gelen 26 metrekare, kendisinin de bin 400 metrekare arsası var. Arsaları da 1800 liraya almışlar, (bugün 1800 lira getirene vereceğim) diyor. Daire Başkanı olmadan önce edindiği mallar da eklenmiş. Böyle asılsız iddiaları nasıl gündeme getirirler, nasıl böyle bir iddiada bulunurlar bilemiyorum'' diye konuştu. İddialarla ilgili yanlı ve taraflı yayın yapan kuruluşların tekzip cezalarına çarptırıldığını ve diğer yandan da açtıkları maddi ve manevi tazminat davalarının devam ettiğini bildiren Özhaseki, ''Bu iddiaların muhatabı olan emniyetin gerekli birimleri var. Oraya bu iddialar intikal ettirilir, o birimler de gerekeni yapar. Ben kendimi biliyorum, ailemi biliyorum. Kendimle ilgili çok net şeyler söyleyebilirim. Daire Başkanı arkadaşlarım söz konusu olduğunda da tabii ki o arkadaşlarıma güvendiğim için göreve getirmişim, onlar da çalışıyorlar, onlarla ilgili bir iddia olursa elbette araştırırım. Ancak bir suç varsa, bir kötülük varsa, onun bildirileceği yer belli. Polisler araştırır, savcılar araştırır, hakimler de karar verir ve buna da herkes saygı duyar'' dedi. Siyaseten yıpratmak amacıyla insanlara iftira edenin ve çamur atanın, kendi iftira ve çamurunun altında kalacağını kaydeden Özhaseki, şunları söyledi: ''Bunlar doğru şeyler değil. Bir tespitimi hoşgörün, CHP'li seçmenden de özür diliyorum, ancak CHP'de eski genel başkan zamanında korkular üzerine siyaset yapılıyordu, ideolojiler üzerinden siyaset yapılıyordu, böyle bir siyaset tarzı geliştirilmişti. Türkiye buna alışmıştı ve buna pek de prim vermiyordu. Yeni genel başkan değişikliği döneminde, Kemal Bey zamanında 5-6 aydır benim gördüğüm, yalan söyleme, iftira etme, insanlara çamur atma, karşı tarafı zan altında bırakma, yalan makinesi gibi bir huy edinerek siyaset yapmanın adeta klasikleştiğini görüyoruz. Bu ne kadar devam eder bilemiyorum. Böyle bir siyaset tarzı olmaz. Cumhuriyetin en eski partisinin kendisine böyle bir fonksiyon seçmesi de utanılacak bir durum. Ama böyle bir yol izliyorlar. Biz bunu yaşadık, gördük.'' CHP Genel Başkanı ve diğer CHP'lilerin bütün iddialarını tek tek yalanladıklarını ve bu iddiaların asılsız olduğunu ispatladıklarını belirten Özhaseki, ''Bütün ortaya attıkları iddiaları tek tek yalanladık. Bir iddia ortaya atıyorlar, onun yalan olduğunu ispat ediyoruz, bu kez başka bir iftira atıyorlar. Ben böyle bir sima görmedim dünyada. Böyle bir genel başkan da Türkiye herhalde hiç görmemiştir'' diye konuştu.