Özhaseki: Avrupa, FETÖ'cüleri istiyoruz ama vermiyor (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı\'nda yapılacak Fuzuli çok katlı kavşağının temel atma törenine katıldı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 21 yıl Kayseri\'de Belediye Başkanlığı yaptığını belirterek, \'\'Gücümün yettiğince bu şehre hizmet ettim. Şimdi de Bakan olarak burada edindiğim tecrübeleri, Ankara\'da Bakanlık görevinde kullanıyorum. İmar, şehircilik, yerleşim ve yaşabilirlilik açısından en iyi şehirlerin başında Kayseri geliyor. Bakanlık olarak şehircilik konusunda çalışmalar yapıyoruz, kanunlar çıkarıyoruz ama bazı belediyeler, hiç umursamıyor, rahatları yerinde ve hiç çalışmıyorlar. Ancak, biz \'Her an bir deprem olabilir, gecekonduları halledin\' diyoruz ama yapmıyorlar\'\' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise eskiden yol ve kavşak gibi hizmetleri hükümetlerin yaptığını ancak şimdi artık bu hizmetleri belediyelerin sunduğunu belirterek, \'\'Sayın Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı iken, ber kendisini örnek belediye başkanı olarak gösteriyordum. Modern ve estetik bir şehir görmek istiyorsanız, gidin Kayseri\'yi görün, diyordum. Gerçekten çok önemli hizmetler yapılıyor ve Kayseri de bundan nasibini alıyor. Bakanlık olarak Kayseri\'ye 2 milyar TL\'lik yatırım yaptık, Bal Ormanları kuruyoruz. Kayseri, her şeyin en iyisine layık\'\' ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu kavşak temel atma töreninin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Vali Süleyman Kamçı ile görüşen Eroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, \'\'Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri için muhteşem bir proje yapıyoruz. Yakında onun da çalışmaları başlayacak. Bu arada, Kayseri\'ye 749 milyon TL değerinde 6 proje yapacağız. Bu proje tamamlanıp da sulu tarıma geçilince, verim 14 kata kadar çıkıyor. Bünyan-Sarıoğlan sulama projesi, Bünyan-Elbaşı-Karadayı Sulama Projesi, Pınarbaşı-Panlı Barajı sulamada esas olan, ağacın ya da bitkinin kökünü sulamaktır. Biz sulama için çok büyüm paralan harcıyoruz. Tarla içinde çiftçinin yapmak mecburiyetinde olduğu sulama borularını çekmediği takdirde, o tarlalara su vermeyeceğiz. Çiftçiler, tarlalarına damlama ya da yağmurlama sistemini kurmadıkları takdirde, o tarlalarına su vermeyeceğiz. Suyu tasarruflu kullanacağız. Coğrafyamız, su zengini değil ve elimizde bulunan su kayraklarını akılcı kullanmamız lazım. Bakanlık olarak, hükümet olarak biz büyük yatırımlar yapıyoruz. Çiftçilerimiz de kendilerinin yapması gereken küçük bir yatırımı yapacaklar. Çiftçilerimizin bu sulama sistemlerini kurabilmeleri için de yüzde 50 hibe desteği de sağlayacağız\'\' diye konuştu. Eroğlu, şöyle devam etti:

\"Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Kayseri\'ye 6 gözlem istasyonu daha kuracak. Bu istasyonların verileri, akıllı telefonlara yüklenecek bir programla da anlık hava durumunu takip edebileceksiniz. Hükümet olarak Anadolu\'nun merkezi olan Kayseri\'ye büyük önem veriyoruz. Kayseri\'ye şimdiye kadar 18 milyar TL\'lik yatırım yapıldı. Kayseri\'de Orman Bölge Müdürlüğü kurduk ve böylece Kayseri\'ye hizmetlerin daha çabuk gelmesini sağladık. Bu arada, Kayseri\'deki gölet ve baraj sayısını 15\'e tamamlayacağız. Artık ormanları halka açıyoruz. Gelir getirici ağaçların yer alacağı ormanlık alanlar oluşturacağız ve 3 yıl boyunca her türlü bakımını biz yapacağız, ardından da 49 yıllığına hak sahiplerine vereceğiz.\'\'

Bakan Özhaseki ve Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki parkta, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kayseri\'de yapılması planlanan 6 tesisin temel atma törenine de katıldı. Bakan Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki toplu temel atma töreninde DSİ tarafından inşa edilecek Bünyan-Sarıoğlan Sulaması, Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması, Pınarbaşı Panlı Barajı ile Kocasinan Yamula Barajı Ebiç Terfi Sulaması’nın temeli atıldı. İki bakan aynı törende Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Gözlem Kulesi, Aladağlar Milli Parkı Bozçayır Mevkii Kamp Alanı alt yapı çalışmaları ile OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak tesisin de temelini attılar. Bakan Eroğlu, Kayseri’de düzenlenecek merasimde orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 5 aileye gelir getirici tür, 8 aileye Orköy sertifikası ile 4 muhtarlığa yangın söndürme tankeri verdi. Ayrıca badem ve ceviz fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, temeli atılan tesisler ile 281 bin 380 dekar zirai arazi suya kavuşacağını bildirdi. Eroğlu ayrıca bu projelerle 18 milyon 600 bin metreküp suyun depolanacağını da kaydetti. Ormancılık projeleri ile de Kayseri’de ormanlık alanların artırılarak, toprağın muhafazasının sağlanacağını belirten Eroğlu, böylece orman köylülerinin destekleneceğini de ifade etti.

