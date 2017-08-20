Özhaseki: Avrupa, FETÖ'cüleri istiyoruz ama vermiyor (2)

\"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM\"

Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni\'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu birlikte katıldı. Özhaseki burada yaptığı konuşmada, artık Türkiye\'nin güçlendiğini, kentlerin geliştiğini, insanların refahının arttığını bildirerek, şöyle konuştu:

\'\'Türkiye, aynı zamanda bir deprem ülkesi. Yerin altında bir hareketlilik var. Yerin üstündeki belaları tek tek hallediyoruz. Ancak yerin altındaki hareketlere karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Zemine çok dikkat etmemiz lazım. Anadolu toprakları alüvyonlu, bu topraklara ev yapmamak lazım. Deprem olunca, yakınlarımızı alıyor. Buna karşı tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Zemine dikkat edilmeyip, kötü işçilik de buna eklenince, depremde yıkımlar kaçınılmaz oluyor. Dosdoğru işler yapmamız lazım. Bunun neticesinde de rahat etmemiz lazım. Bizler, Müslüman insanlarız. Geçmişte devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş insanlarız. Ama, deprem konusunda Japonlar gibi olamamışız. Deprem konusunda geri kalmışız. Ancak artık kentlerimizi, şehirlerimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmemiz lazım.\'\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, Kayseri\'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirterek, \'\'Gerçekten derme çatma yerleri güzelleştirmek lazım. Hep birlikte el ele vereceğiz ve ilçemizi de çiçek gibi yapacağız. Bu Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmasını diliyorum\'\' dedi. Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ile Eroğlu ve protokol üyeleri, Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin 1\'inci Etabının temelini butonlara basarak attı.



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