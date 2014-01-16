Özhan Canaydın'ın şirketleri iflas etti

Bursa 2. Ticaret Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü’nde 3 dönem başkanlık yapan merhum Özhan Canaydın’ın kayyuma teslim edilen Biesseci’nin yanı sıra 4 firması hakkında, iflas kararı verdi. Biesseci, Özhan Canaydın tarafından Bursa’da 1985 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin yabancı ortaklı ilk konfeksiyon şirketi olarak biliniyordu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Serhat Tezcan'ın haberine göre, Özhan Canaydın'ın Biesseci Bursa Tekstil Sanayi ile birlikte 4 şirket için Bursa 2. Ticaret Mahkemesi’ne İstanbul Barosu avukatlarından Necdet Budak tarafından iflasın erteleme başvurusu yapıldı.

Başvuruyu 26 Şubat 2013 günü değerlendiren mahkeme iflas erteleme kararı verdi. Yeminli Mali Müşavir Zeki Tekar, Serbest Mali Müşavir Ali Kahve ve Tekstil Mühendisi Aysel Korkmaz kayyum olarak atandığı şirketin mali tablosundaki bozulma nedeniyle verilen iflas erteleme kararı ile üretimine devam eden şirketlerin aleyhine yapılmış ve yapılacak her türlü takipteki muhafaza, teslim, tahliye ve icra işlemleri durduruldu.



Kayyum geri çekildi



Daha sonra Bursa 2. Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada ise, Biesseci firması için uygulanan tedbir kararı kaldırıldı. Alacaklı firmalar Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada tekstil makineleri ve kumaşlar alındı.

Fabrikaların son durumu ile ilgili 10 Ocak 2014 tarihinde görülen duruşmada kayyumların görevlerine son verilip, Biesseci A.Ş. hakkındaki iflas erteleme davası ret edilerek şirketin iflas ettiği kararı alındı. Diğer şirketler Liberteks Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş., Barka Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., BM Ütücülük ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bie Bursa İpek Emprime Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflaslarına karar verildi. Karar sonrası tedbir kararları da kaldırıldı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde Biesseci Bursa Tekstil Sanayi ile birlikte bünyesinde bulunan dört şirketten, 27 bin metrekaresi konfeksiyon, 15 bin metrekaresi boyahane, 4 bin metrekaresi örme tesisi olmak üzere toplam 47 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyordu.

Yaklaşık 1300 kişiye istihdam sağlayan fabrikalar, ekonomik zorluklar nedeniyle çalışanların sayısını 900 kişiye kadar düşürmüştü. Hisselerin çoğunluğu Canaydın ailesinde olan şirketler, 2011 yılında toplam ihracatının yüzde 37’sini Almanya’ya, yüzde 30’unu Fransa’ya kalan bölümünü İngiltere, İtalya, Belçika, Hollanda, ABD, Polonya’ya yapıyordu.