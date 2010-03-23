T24 - Uzun bir süredir tedavi gören Galatasaray eski başkanı Özhan Canaydın vefat etti. Sabah saatlerinde durumu ağırlaşan Canaydın, hayata gözlerini yumdu. Özhan Canaydın, Bursa Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyordu.



Bursa Acıbadem Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Kaya Aksoy, Canaydın'ın 2.5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini ifade ederken Galatasaray eski başkanının akşam saatlerinde fenalaştığını ve tüm çabalara rağmen kurtulamadığını belirtti.



Özhan Canaydın'ın vefat ettiği haberini alan Galatasaraylılar ve Canaydın'ın yakınları Bursa'daki hastaneye akın ett.





Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak



Canaydın vasiyet gereği büyük bir cenaze töreni istemediği için ailesi sade bir törenle cenazeyi toprağa verecek. Cenaze töreni çarşamba günü Mudanya'da Organize Sanayii Bölgesi Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Mudanya'daki aile kabristanına defnedilecek.





Galatasaray'dan başsağlığı mesajı



Galatasaray'ın eski başkanı ve sporcusu olan Özhan Canaydın'ın vefat etmesinin ardından Galatasaray Kulübü, Canaydın için başsağlığı mesajı yayınladı.



Galatasaray'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:



"Özhan Canaydın'ı Kaybettik



Son nefesine kadar yüreği Galatasaray sevdasıyla çarpan, eski Başkanlarımızdan, değerli spor adamı ÖZHAN CANAYDIN vefat etmiştir.



Merhuma Tanrı'dan rahmet dileriz. Başta kederli ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.

Galatasaray Spor Kulübü",





ÖZHAN CANAYDIN (1943-2010)



23 Ocak 1943'te Bursa'da dünyaya gelen Özhan Canaydın, Galatasaray Kulübü eski başkanı ve Galatasaray'ın eski basketbolcusuydu. Galatasaray'da 32'inci dönemde başkanlık yapan Özhan Canaydın, 2002-2008 yılları arasında sarı kırmızılı ekibin başkanlığını yaptı.



1958'de basketbola başlayan Canaydın, 1964 yılına kadar aktif spor hayatına devam etti. 1957 yılında 155 sicil numarası ile Galatasaray'ın en küçük üyesi oldu. Basketbol oynadığı dönemde, 1962 yılında Genç Milli Takım'da Avrupa Gençler Şampiyonası'na katıldı. 1963'te Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray Basketbol Takımı'nın bir üyesiydi. Galatasaray Yıldız, Genç, A Takımlarında oynadı.



1963 yılında, babasının mesleği olan tekstil sektöründe iş hayatına başladı. 1965 yılında Asuman Canaydın ile evlendi. Canaydın, 2 çocuk ve 4 torun sahibiydi. Oğlu Murat Canaydın, 1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve bir süre sonra Özhan Canaydın'ın işlerini yürütmeye başladı. Kızı Zeynep Diniz ise 1 kız ve 1 erkek çocuk sahibi.



2002-2008 yıllarında Galatasaray Başkanlığını yürüten Özhan Canaydın, başkanlık görevine geldikten 3 ay sonra Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 2004-2005'de finalde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı. Canaydın döneminde 2005-2006'da oldukça zorlu geçen bir sezonda yeniden şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Canaydın'ın görevden ayrılmasından 3 ay sonra Süper Lig'de bir kez daha mutlu sona ulaştı.



Canaydın, Galatasaray'ın şu anda Seyrantepe'de inşaatı devam eden Türk Telekom Arena Stadı için büyük uğraş vererek bu projenin hayata geçmesini sağladı. Özhan Canaydın, görev süresince futbol takımını, Fatih Terim, Hagi, Gerets ve Feldkamp'a emanet etti.



"Centilmen Başkan" olarak da tanınan özhan Canaydın, Galatasaray'ın 6 Kasım 2002'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olduğu maçta, sarı kırmızılı ekibin yediği bir golden sonra rakip kulüp başkanının elini sıkarak alkışlamasının ardından Fair-Play ödülüne layık görüldü.





ADNAN POLAT:



Üzüntümüz çok büyük



Adnan Polat, Canaydın’ın vefatından çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Polat, “Kendisiyle iki yıl dirsek dirseğe zor şartlarda görev yaptım. Kendisini Galatasaray’a adamıştı. Galatasaray için yaşadı, Galatasaray için öldü” dedi. Adnan Polat, “Son görüşmelerimizde bana ‘Başlattığın projeleri bitir’ dedi ” ifadelerini de kullandı.





HASAN ŞAŞ:



Babamı kaybettim



Galatasaray’ın eski kaptanı Hasan Şaş, “Gerçekten benim için çok acı bir gün. Ben başkanımı değil gerçek bir babayı kaybettim” dedi. Şaş, “Özhan başkanla çok şey paylaştım. Herkes başkan olabilir ama Özhan Canaydın gibi bir insan olamaz” diye konuştu.





BAŞHEKİM AKSOY:



Torununu bekledi



Bursa Acıbadem Hastanesi Başhekimi Kaya Aksoy, “Bütün tıbbı çabalara rağmen böylesine amansız bir hastalığa yenildi” açıklaması yaptı. Aksoy, “Torununu gördü, o yanından ayrıldıktan sonra vefat etti” dedi.





AZİZ YILDIRIM:



‘Hizmetleri ile anılacak’



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Canaydın’ın için “Değerli bir spor adamını kaybettik. Kendisinin tarzı ve beyefendiliğiyle spor dünyasına sağlamış olduğu katkılar tartışılmaz. Sevgili dostum Özhan Canaydın her zaman Türk sporuna verdiği değerli hizmetleriyle anılacaktır” dedi.













