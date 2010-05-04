Özhan Canaydın Parkı törenle açıldı

T24-



Başkan Polat, törende yaptığı konuşmada, Türk spor ve Galatasaray tarihinde yerini alan merhum başkan Özhan Canaydın’ın adına park yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirirken, kendilerinin de Canaydın ile ilgili sürpriz bir projelerinin olduğunu ve bunu zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.



Belediye başkanı Ateş Ünal Erzen ise çocukluğundan itibaren birlikte büyüdüğü Özhan Canaydın’ı kardeşi gibi sevdiğini ifade ederek, "Bu parkı yapmaktaki en büyük amacım, Özhan Canaydın’ın isminin hiç ölmeyecek bir şekilde yaşatılmasıydı. Bu parkın adının daha sonra gelecek belediyeler tarafından değiştirilmemesi için tapuya ismiyle birlikte kaydettireceğim. Bu parkta kendisi için bir anıt da dikeceğiz" dedi.



Özhan Canaydın’ın oğlu Murat Canaydın ise bu parka babasının adının verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.



POLAT’TAN RİVA AÇIKLAMASI



Tören sonrası Adnan Polat, 3. köprünün yerinin belirlenmesinin ardından kulübün Riva arazisiyle ilgili girişimlerinin bulunup bulunmayacağı yolunda soruları yanıtladı.



Polat, "Riva arazisiyle ilgili olarak daha önce, 3. köprünün ihalesinin yapılmasını bekleyeceğimizi söylemiştik. Sadece bu da değil, gayrimenkuldeki konjonktürün normale dönmesinden sonra Riva’da bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu iki olgu olmadan Riva’da bir girişimde bulunmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. (aa)