T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Özhan Canaydın Parkı törenle açıldı

Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nin karşısında yer alan Germiyan Sokak ve Birgül Sokak arasındaki Özhan Canaydın Parkı’nın açılışı yapıldı

04 Mayıs 2010 03:00

T24-  Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in girişimleriyle Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nin karşısında yer alan Germiyan Sokak ve Birgül Sokak arasındaki Özhan Canaydın Parkı’nın açılışına, Erzen’in yanı sıra kulüp başkanı Adnan Polat, Canaydın’ın eşi Asuman Canaydın, oğlu Murat, kızı Zeynep, kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı, bazı yöneticiler, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, eski başkan Faruk Süren, eski futbolcular Hakan Şükür, Hasan Şaş, son kongrede başkan adayı olan Adnan Öztürk ve Galatasaray camiasının ileri gelenleri katıldı.


Başkan Polat, törende yaptığı konuşmada, Türk spor ve Galatasaray tarihinde yerini alan merhum başkan Özhan Canaydın’ın adına park yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirirken, kendilerinin de Canaydın ile ilgili sürpriz bir projelerinin olduğunu ve bunu zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.


Belediye başkanı Ateş Ünal Erzen ise çocukluğundan itibaren birlikte büyüdüğü Özhan Canaydın’ı kardeşi gibi sevdiğini ifade ederek, "Bu parkı yapmaktaki en büyük amacım, Özhan Canaydın’ın isminin hiç ölmeyecek bir şekilde yaşatılmasıydı. Bu parkın adının daha sonra gelecek belediyeler tarafından değiştirilmemesi için tapuya ismiyle birlikte kaydettireceğim. Bu parkta kendisi için bir anıt da dikeceğiz" dedi.


Özhan Canaydın’ın oğlu Murat Canaydın ise bu parka babasının adının verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.


POLAT’TAN RİVA AÇIKLAMASI

Tören sonrası Adnan Polat, 3. köprünün yerinin belirlenmesinin ardından kulübün Riva arazisiyle ilgili girişimlerinin bulunup bulunmayacağı yolunda soruları yanıtladı.


Polat, "Riva arazisiyle ilgili olarak daha önce, 3. köprünün ihalesinin yapılmasını bekleyeceğimizi söylemiştik. Sadece bu da değil, gayrimenkuldeki konjonktürün normale dönmesinden sonra Riva’da bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu iki olgu olmadan Riva’da bir girişimde bulunmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24