Alex de Souza, FB TV'de yayımlanan Kaptan Köşkü programında, yaşadıkları kötü günler hakkında önemli açıklamalar yaptı.







Alex 'Takımda yanlış giden ne?' sorusunu "Oyuncular olarak takıma katkımız az. Bireysel olarak daha çok şey katmalıyız. Eğer bunu yapsaydık böyle bir durumla karşılaşmazdık. Hocamız çok çalışkan. Onu daha çok anlamalı ve dediklerini daha iyi yapmalıyız. Bireysel olarak takıma katkımızı göstermeliyiz" şeklinde yanıtladı.



Sakatlığı ile ilgili sorulan bir soruya Alex, "Sakatlığım daha iyiye gidiyor. Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Milli maçlar arasında da çalışmalarımı sürdüreceğim. Tedavi programının ardından hedefim Kocaelispor maçında forma giyebilmek" diye yanıt verdi.



Sarı lacivertli takımın kaptanı, Kayserispor maçını ise şöyle değerlendirdi: "Maçı iki takım olarak değerlendirmek gerekirse biz saha içinde, saha dışında yaptığımız çalışmaları ortaya koyamayan, gerekeni yapmayan bir portre çizdik. Futbolun basit bir oyun olduğunu unutmuş bir şekilde oynadık. Rakibimiz ise bu kuralı en iyi şekilde uyguladı. Daha çok da gol atabilirlerdi. Biz pas, koşu ve pozisyon almayı da yanlış yaptık. Bize söylenen ve yapmamız istenen şeyleri ortaya koymalıyız."



Takımda bir özgüven sorunu olup olmadığı sorusuna ise Alex, "Özgüven sorunumuz var. Bazı oyuncularımız adeta sahada kilitlenmiş gibi oldu. Yapması gereken şeyi bilen bunun için uğraşan ama kilitlendiğimiz zamanlar oldu. Ama bizler çocukluğumuzdan beri futbol oynuyoruz. Aslında sahaya çıktığımızda yapmamız gereken sadece her zaman yaptığımız şeyi yapıp futbolumuzu oynamak. Eleştiriler her zaman olacak, iyi ya da kötü. Tabii ki hocamız da bizi eleştirebilir. Ancak bizim sahada sadece futbol düşünmemiz gerekiyor. Oyunumuzu oynayıp güven eksikliğini aşmayı beklemeliyiz. Ne yazık ki böyle bir dönemden geçiyoruz.

Futbolda hata yapabilirsiniz. Birinci hatayı yaptıktan sonra da ikinciyi yaparım diye korkmadan devam etmeliyiz. Çünkü ikinci hatayı yapmaktan korkarsanız yapabildiğiniz şeyleri de yapamaz hale gelirsiniz. Hata yaparak doğru yapmayı öğreneceğiz. Sadece yapmamız gereken bizden istenenleri yapmak" diye konuştu.



Alex, takımın şampiyonluk şansı ile ilgili olarak ise "Bu noktadan itibaren kendimize bakmamız gerekiyor. Trabzonspor şu anda lider. Bulundukları noktayı hak ediyorlar. Bir beraberlik dışında tüm maçlarından galibiyetle ayrıldılar. Biz onları baz almamalıyız. Çünkü lig uzun bir maraton, onlar puan kaybedecek, biz de puan toplayacağız. Ligin uzun bir maraton olduğunu biliyoruz ve bunu unutmamalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal'in 4 bizim 1 puanımız var. Bundan sonraki maçımız Arsenal'le kendi evimizde, onları yendiğimiz takdirde puanlarımız eşitlenecek" dedi.



Brezilyalı oyuncu, Aragones'e yapılan eleştirilerle ilgili olarak ise "Eleştirilerin olması normal. Bize olduğu gibi Aragones'e de gelecek. Gazetecilerin bazıları idmanları izliyor, maçları takip ediyorlar, bazıları ise bunları yapmıyor ama yine de eleştiriyor. Eleştiriler normal. Biz oyuncular olarak Aragones'in istediklerini yapmalı, felsefesini anlamalıyız. Aragones'ten önceki teknik direktörümüz Zico'nun da ilk zamanlarında kötü sonuçlar almıştık. Çünkü alışma süreci geçiriyorduk. Sonra biz onun yapmak istediklerini anladık ve başarılar kazandık. Hocamızı bir komutan olarak düşünürsek biz de onun askerleriyiz ve onun dediklerini yapmalıyız" diye konuştu.



Taraftarların mutsuz olduğunu bildiklerini söyleyen Alex, "Taraftarımızın hoşnutsuzluğunu içimizde hissediyoruz. Başkan ve yönetim kurulumuz iyi bir takım yaptı, taraftarımız ki onların destekleri yadsınamaz, bizim futbolcular olarak ise yapmamız gereken iyi bir futbol oynamak. İyi bir performans sergileyebileceğimizi biliyoruz. Sadece biraz daha sabır gerekiyor" dedi.



Alex, 31 yaşında olduğunun hatırlatılmasının ardından 'Ne kadar daha futbol oynayacaksın?' sorusuna, "Kontratım sezon sonunda bitiyor. Eğer kontratımı yenilersem ona göre düşüneceğim ama bunlar için çok erken. Ama sağlığım iyi olduğu, futbol oynamaya elverişli olduğum sürece oynayacağım" yanıtını verdi.



Alex son olarak Türk Milli Takımı ile ilgili olarak "Kendi stadımızda oynadığımız Milli maçı Semih'in formasıyla izledim. Ben Türk Milli Takımı'na inanıyorum. Onların bir Dünya Kupası daha oynamasını ve izlemeyi çok istiyorum. Destek verebildiğim sürece Milli takımı destekleyeceğim" diye konuştu.



