Özgürlük hakimlerine yeni düzenleme



Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının ardından kurulan TMK mahkemeleriyle İstanbul'a 3 özgürlük hakimi ataması yapılmıştı. Ancak son yaz kararnamesinde ataması yapılan 3 özgürlük hakiminden ikisinin yeri değiştirildi.

Özgürlük hakimlerinden ikisi görevden alındı. Hakimlerden Osman Burhaneddin Toprak ve Yakup Kaya'nın görev yerleri değiştirildi. Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, İstanbul'a 3 özgürlük hakimi atanmıştı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyeti'nin son dönemde yapılmakta olan operasyon hazırlıklarında dinleme, fiziki takip gibi taleplerinin özgürlük hakimleri tarafından reddedildiği ve emniyetin, hakimlerle çalışmakta güçlük çektiği ifade ediliyor. TMK 10. Madde ile yetkili hakimlikten alınan özgürlük hakimleri, görevlerine düz hakim olarak devam edecek.

Kamuoyunda 3. yargı paketiolarak bilinen özel yetkili savcılığı kaldıran ve yerine terörle mücadelede görevli bölge ağır ceza mahkemelerini getiren kanun 2 Temmuz 2012’de kabul edilmişti. Kanunla birlikte, eski uygulamadaki "mahkemeye sevk edilenlere bakan, arama-el koyma tutanaklarını imzalayan" nöbetçi hakimler, yerlerini özgürlük hakimlerine bırakmış ve bu kapsamda 11 Temmuz 2012'de HSYK, özgürlük hakimi olarak Yakup Kaya, Osman Burhaneddin Toprak ve Süleyman Karaçöl'ü belirlemişti. Ancak bugün açıklanan HSYK kararnamesiyle özgürlük hakimlerinden Yakup Kaya ve Osman Burhaneddin Toprak'ın görevlerinden alındığı görüldü. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyeti'nin son dönemde operasyon hazırlıklarında dinleme, fiziki takip gibi taleplerinin özgürlük hakimleri tarafından reddedildiği ve emniyetin, hakimlerle çalışmakta güçlük çektiği ifade ediliyor. Bir başka iddiaya göre ise Terörle Mücadele Hakimliğine atanan özgürlük hakimlerinin bu alanda tecrübesi yoktu. Görevden alınan hakimler Yakup Kaya, Zonguldak Hakimliği'ne atanırken, Osman Burhaneddin Toprak ise Bakırköy Hakimliğine atandı. Her iki hakim de bundan sonra TMK 10. Madde ile değil, düz hakim olarak görevine devam edecek.