-''ÖZGÜRLÜK FİLOSU''NA YUNAN ENGELİ GİRİT (A.A) - 02.07.2011 - Gazze'ye doğru yola çıkacak ''Özgürlük Filosu 2''ye katılacağı açıklanan ve 9 gündür Yunanistan'ın Girit adasında bir limanda bekleyen Kanada gemisi ''Tahrir''in evraklarına, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin el koymak istediğini iddia eden aktivistler, sabaha kadar gemide nöbet tuttular. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin dün geminin belgelerine el koymak amacıyla gemiye çıktığını ve gösterdikleri yoğun tepki sonrasında geminin belgelerini vermediklerini anlatan aktivistler, ''Gemiye çıkan görevliler, 'Özgür Gazze ve Özgür Gazze Filosu' sloganları ile karşıladık' ve gece boyunca gemide nöbet tutarak, sahil güvenlik görevlilerinin gemiye girişine izin vermedik'' dediler. Gemide nöbet tutan aktivistlerin, sırayla güverteye serdikleri uyku tulumlarında uyudukları gözlendi. Yunan Sahil Güvenlik botları ve Yunan polisi de gece boyunca limanda bekledi. Girit'te bir limanda bekleyen gemiye, ''İnancınızı kaybetmeyin, Filistin'e Özgürlük gelecek'' yazan pankartları ile Kanada ve Belçika bayrakları asan aktivistler, geminin tüm evrakları ve donanımının tamam olduğuna işaret ederek, geminin limandan çıkışına izin verilmesini istiyor. -GEMİDE 30 BİN DOLARLIK İLAÇ VAR- Aktivistlerden Kanadalı Bachar Elsolh ve Belçikalı Guıdo Gorissen, gemiye gelen Yunalı gazetecilere, Gazze'ye götürülecek olan ilaçların özellikle parkinson, kalp, şeker ve yüksek tansiyon hastaları için hayati öneme sahip ilaçlar olduğunu söyledi. ''Gazze İçin Kanada Gemisi'' Organizasyon Komitesi üyesi Stephan Carriven, gemide Avustralya, Danimarka, Almanya, Kanada ve Belçika'da yaşayanların gönderdiği yardımlarla alınan 30 bin dolarlık ilaç olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: ''İlaçları alırken Gazzeli doktorların bize gönderdiği listeyi gözönünde bulundurduk. Öncelikle Gazze'de temin edilmesi imkansız ve çok pahalı olan ilaçları aldık. Bunlar, Filistinlilerin acil ihtiyacı olan ilaçlar. Filistinli doktorlara bu ilaçların ulaşması halinde birçok kadın, çocuk ve yaşlının tedavisine başlanmış olacak. Gazze'ye götüreceğimiz ilaçların son kullanma tarihleri 2014.'' -ABD GEMİSİNİ ENGELLEDİLER- Carriven, Gazze'ye gitmeye hazırlanan 2 geminin Türkiye ve Yunanistan'da sabote edildiğini iddia etti. Kanadalı Carriven, şunları anlattı: ''Gemilerin pervane kısmının sabote edildiğini öğrendik. Bu nedenle Tahrir'de 3 gün önce tutmaya başladığımız nöbetler sürüyor. Normalde, her gün 4'er aktivist 3'er saat arayla kesintisiz nöbet tutuyordu. Yaşanan gelişmeler sonrasında bu sayıyı 7'ye çıkardık. Aldığımız bilgiye göre, dün Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan ABD gemisi de Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenmiş. ABD'li aktivistlerin bulunduğu teknenin yaklaşık 15 dakika yol aldıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince önü kesilmiş. 'The Audacity of Hope' (Umudun Cesareti) isimli teknede 36 yolcu, 11 gazeteci ve 5 mürettebat olduğunu öğrendik. Gemide, dünyanın farklı ülkelerinden çocukların Gazze ile ilgili dileklerinin yer aldığı pankartlar bulunuyor.'' -GEMİNİN YOLCULARI- Kanada gemisi ''Tahrir''de Avustralya, Danimarka, Almanya, Kanada, Belçika, Rusya ve Türkiye'den gelen akademisyen, doktor, öğretmen, hemşire, ekonomist ve öğrenci aktivistler ile farklı ülkelerden 11 gazeteci olmak üzere 50 kişi bulunuyor. Gemide yolculuk edecek olan gazeteciler ve çalıştıkları basın kuruluşları şöyle: ''Alexandra Szacka, CBC, (Kanada), Amira Hass, Haaretz (İsrail), Charlotte Lund, ModKraft (Danimarka), Jesse Rosenfeld, Now Magazine (Kanada), Hassan Ghani, Press TV, İran, Adam Apostol, Press TV, İran, Jim Rankin, Toronto Star (Kanada), Peter Wolter, Junge Welt (Almanya), Daria Aslamova, Komsomolskaya Pravda (Rusya) ve Kenan Gürbüz Anadolu Ajansı (Türkiye)''