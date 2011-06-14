-ÖZGÜRLÜK FİLOSU İÇİN KORUMA TALEP ETTİLER MADRİD (A.A) - 14.07.2011 - Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP), Avrupa Birleşik Sol grubu üyesi 10 parlamenter, Gazze'ye uluslararası insani yardım götürmek için yola çıkmaya hazırlanan 2. Özgürlük Filosu için AB kurumlarından koruma talep etti. Yapılan yazılı açıklamada, AP parlamenterleri Willy Meyer, Paul Murphy, Nikolas Chountis, Patrick Le Hyaric, Maria Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Baibre de Brun, Sabine Lösing, Sabine Wills ve Sören Sondergaard'in 2. Özgürlük Filosu'nun girişimine destek verdikleri belirtildi. İnsani yardım malzemeleri götürerek, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak isteyen 2. Özgürlük Filosu'nun girişiminin meşru olduğunu savunan AP parlamenterleri, "bu meşru hedefin gerçekleşmesi için AB kurumlarının filoyu koruma girişimlerinde bulunması gerektiğini" savundu. 10 AP parlamenteri, daha önceden AP Başkanı Jerzy Buzek ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a birer mektup gönderdiklerini hatırlatarak, Gazze'ye uluslararası insani yardım götürecek, 2 binden fazla gönüllünün katılacağı 2. Özgürlük Filosu'nun uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde korunması için üst düzey bu yetkililerden de talepte bulunduklarını vurguladı. Bu arada İspanyol haber ajanslarında verilen haberlerde, gelecek hafta Gazze'ye doğru yola çıkması öngörülen 2. Özgürlük Filosu'nda İspanyol parlamenter Willy Meyer ve İrlandalı parlamenter Paul Murphy'nin de olacağı bildirildi.