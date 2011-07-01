-''ÖZGÜRLÜK FİLOSU 2'' GAZZE YOLUNDA GİRİT (A.A) - 01.07.2011 - Gazze'ye doğru yola çıkacak ''Özgürlük Filosu 2''ye katılacağı açıklanan ve 8 gündür Yunanistan'ın Girit adasında bir limanda bekleyen Kanada gemisi ''Tahrir''in limandan çıkışına engel olmak isteyen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri aktivistlerin tepkisiyle karşılaştı. Geminin belgelerine el koymak amacıyla gemiye çıkan sahil güvenlik ekiplerini, ''Özgür Gazze ve Özgür Gazze Filosu'' sloganları ile karşılayan ve ''İnancınızı kaybetmeyin, Filistin'e Özgürlük gelecek' yazan pankartları ile Kanada ve Belçika bayrakları açan aktivistler, gemide inceleme yapan görevlilere engel oluyor. Bu arada, Yunan Sahil Güvenlik botu ise limanın girişinde bekliyor. Yunan sahil güvenlik görevlilerinin geminin telsiz sistemin bozuk olduğunu iddia ederek evraklara el koymak istediği öğrenildi. -''GAZZE'YE GİTMEYE KARARLIYIZ''- Kanadalı özgürlük filosu organizatörleri ise Gazze'ye gitmeye kararlı olduklarını anlatarak, ''Bu tür engellemeler ile Gazze'ye gitmemizi engel olamazlar. Orada bizim götüreceğimiz ilaçları bekleyen kadın, çocuk ve yaşlılara ulaşmaya kararlıyız. Yunan hükümetinin bizi engelleme girişimlerini şiddetle kınıyoruz'' dediler. Kanada gemisi ''Tahrir''de Avustralya, Danimarka, Almanya, Kanada, Belçika, Rusya ve Türkiye'den gelen akademisyen, doktor, öğretmen, hemşire, ekonomist ve öğrenci aktivistler ile farklı ülkelerden 11 gazeteci olmak üzere 50 kişi bulunuyor. Aktivistler arasında 77 yaşında olanların yanı sıra 23-24 yaşında olanlar da var. Kanadalı Kevin Neish'in de aralarında bulunduğu 3 kişi daha önce Mavi Marmara'da bulunmuş. Bu arada, Gazze'ye Kanada gemisi ile yolculuk edecek aktivistlere ve gazetecilere gemi yola çıkmadan önce , son defa Organizasyon Komitesi tarafından gemiye olası müdahale halinde yapılması gerekenler hakkına bilgi verilmişti. Gazze'ye gitmek üzere hazırlık yapan 2 geminin Türkiye ve Yunanistan'da sabote edildiği iddia edilmişti. Ayrıca Gazze'ye gitmek üzere yola çıkmaya çalışan ABD gemisinin de Sahil Güvenlik ekiplerince engellendiği bildirildi. -GEMİDE BULUNAN GAZETECİLER- Gemide yolculuk edecek olan gazeteciler ve çalıştıkları basın kuruluşları ise şöyle: ''Alexandra Szacka, CBC, (Kanada), Amira Hass, Haaretz (İsrail), Charlotte Lund, ModKraft (Danimarka), Jesse Rosenfeld, Now Magazine (Kanada), Hassan Ghani, Press TV, İran, Adam Apostol, Press TV, İran, Jim Rankin, Toronto Star (Kanada), Peter Wolter, Junge Welt (Almanya), Daria Aslamova, Komsomolskaya Pravda (Rusya) ve Kenan Gürbüz Anadolu Ajansı (Türkiye)