"Özgürlük aşkı"

Silivri Cezaevi'nde 330 gün tutuklu yargılanandıktan sonra tahliye edilen Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel eşi Nazire Gürsel ile öpüştüğü sırada çekilen fotoğraf sosyal medyanın da en çok konuşulan konularındandı.

AFP muhabiri Yasin Akgül'ün objektifine yansıyan fotoğrafa yapılan yorumlar şöyle:

Gani Müjde: Aşkın güzelliği, askerin bakışını kaçırarak mahçup mahçup gülmesi,beyaz gömlekli abinin aşka hayran bakışı. Hakikat…

Bülent Mumay: Otur saatlerce bak bu fotoğrafa.. Saatlerce ağla, saatlerce sevin, saatlerce küfür et. Geçmiş olsun @KadriGursel

Melda Onur: Aşk direnmektir...

Ahmet Ümit: Aşk, özgürlüktür Abiler...

Derya Sazak: Bu aşka ne mapushane dayanır ne demir parmaklık! Özgürlük ateşi eritir geçer.Eşlerin zaferi.

Nevşin Mengü: Baskıcılar sevgiden korkar